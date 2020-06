Hay casi 2 mil contagios, pero en León prefieren ir de compras

Jazmín Castro

León.- La estadística refleja el número de casos de Covid-19 en León, con más de mil 700 contagiados y 95 defunciones hasta este domingo. Pese a lo anterior, los ciudadanos hacen incluso filas para ingresar al Centro Comercial Plaza Mayor.

Cabe destacar que para entrar, las medidas de higiene y seguridad son realizadas al pie de la letra por los guardias, pues quien no sea revisado de su temperatura, pise en el tapete sanitizante, use gel alcohol y porte cubreboca no podrá entrar.

Después de que el semáforo de reapertura económica permitiera el ingreso a las más de 13 plazas que existen en el municipio, los ciudadanos olvidaron ya el “quédate en casa”, y decidieron arriesgarse para pasar el fin de semana en familia.

La plaza cuenta puertas exclusivas para ingresar, ya que tienen que pasar por el proceso de sanidad, mientras que otros accesos solo fueron habilitados para salir.

Aunque algunos visitantes mostraron su molestia porque tienen que rodear para ingresar por los espacios correctos, los guardias no tienen excepciones.

Solo dos mujeres no pudieron ingresar debido a que no portaban cubreboca, e insistían que dentro comprarían uno pero se les negó el acceso.

Mientras tanto, los negocios de ropa aplican el mismo proceso, pero no está al restringido el acceso solo a un número de determinado de compradores, puede ingresar todo el que quiera.

Así, la plaza opera con gran afluencia de visitantes el fin de semana, de todos aquellos que ya no quieren quedarse en casa, pese al evidente crecimiento de los casos positivos de Covid-19.

