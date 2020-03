Hay avance en trámite para portación de armas de elementos de Policía Municipal

Cuca Domínguez

Salamanca.- Martín Rodríguez Ayala, director de Movilidad, Transporte y Vialidad, llamó a los propietarios de vehículos para que acudan a realizar su verificación vehicular, porque de lo contrario se harán acreedores a infracciones; lo anterior luego de que tan solo poco más del 30 por ciento de la totalidad del parque vehicular acude a verificar

Ya se han hecho operativos de verificación vehicular, “hay que recordar que estamos en el primer semestre de este año y ahora si se está infraccionando, recordemos que el año pasado, empezó una campaña donde se estuvieron entregando infracciones de cortesía, pero ya no aplican ésta para este año 2020, si durante algún dispositivo se encuentra algún vehículo que no haya hecho su primera verificación, puede ser sancionado”, precisó.

Rodríguez Ayala recordó que Salamanca tiene un parque vehicular de 70 mil vehículos circulando registrados y unos 10 mil vehículos no registrados, que son los que están en proceso de regularización; pero en esta primera campaña, se realizaron un aproximado de 500 infracciones por no tener la verificación; incluso los propietarios de los verificentros tengan mayor afluencia de vehículos.

La gente no verifica

En tanto administradores de verificentros coincidieron en señalar que la afluencia de vehículos verificados no es mayor a los años anteriores, “hace falta que haya más mano dura; que la autoridad realmente sancione, infraccione o que incluso no permita la circulación de esos vehículos, tan solo por la contaminación que genera y por no respetar las normas ambientales.

Estamos preocupados porque no tenemos trabajo, pese a que tenemos personal capacitado, estamos obligados a comprar equipo caro para realizar las verificaciones; tenemos personal que a veces no podemos pagar porque no nos sale; y todo porque la gente no tiene la conciencia de verificar, porque no solo es llevar el carro, porque tienen que garantizar que cumpla con no rebasar los niveles permitidos de contaminantes, si no, con la pena pero no pasan hasta que hagan los cambios que requiere su motor para no contaminar”, coincidieron verifcadores consultados por Correo.