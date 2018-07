Hay Alerta Amber por un total de 32 menores desaparecidos

Celaya y León son los municipios con más alertas activas; para activarse este tipo de enlace el niño o adolescente debe ser menor de 18 años que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daños graves

Adriana Rocha

León.- Actualmente en el portal oficial de Alerta Amber se han activado un total de 32 alertas por menores desaparecidos en el estado de Guanajuato.

Del total de alertas, 19 fueron levantadas del mes de enero al mes de julio del año 2018, en donde los municipios señalados anteriormente, son los que continúan con más reportes.

De acuerdo a las fichas informativas de cada desaparecido, se puede documentar que del total de menores, 20 son del sexo masculino y el restante de femeninas.

Los rangos de edad de los desaparecidos son desde los 2 a los 17 años, sin embargo, en la mayoría de los casos, los menores tienen una edad de 15 a 17 años. Sólo hay tres casos de tres niños menores de 10 años desaparecidos.

¿Cuándo y cómo se realiza una alerta?

De acuerdo al Portal oficial, una vez que se recibe la denuncia de la no localización de una niña, niño o adolescente el o la enlace de Alerta Amber valora la procedencia para la activación de una alerta.

Para activarse se valora que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años, que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, que exista información suficiente como: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la ausencia.

Además se debe realizar la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante

Las alertas se pueden activar de manera Estatal, Nacional o Internacional, dependiendo del caso.

En el portal se informa que la Alerta, es independiente a la investigación y demás mecanismos que implementan las autoridades para para localizar y recuperar lo más pronto posible a las niñas, niños y adolescentes.

Por tal razón, cuando no se activa la alerta, no significa que no se lleve a cabo la investigación o la búsqueda del menor.

Sí haz visto alguno de los menores o si tienes algún dato o información sobre la persona reportada, comunícate al 01 800 DENUNCIA (01800 3686248) ó 911 las 24 horas, los 365 días del año.