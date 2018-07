Hay 72.7 millones de mexicanos en línea, revela estudio

Este número equivale a un 64% de la población, número creciente que son cada vez más dentro de la web social internacional y que, como consumidores, han revolucionado la manera de hacer mercado

Notimex

México.- En México, 64% de la población es internauta, lo que equivale a 72.7 millones de personas de distintos rangos de edad que tienen hábitos de uso distintos, según el reciente Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos en Internautas Mexicanos. La décima edición de este estudio demuestra no sólo la cantidad de mexicanos usan Internet y dispositivos conectados, sino que deja ver los hábitos de la población, destacó Fernándo Álvarez Kuri, vicepresidente de la consultoría Kantar Millward Brown.

En entrevista con Notimex, explicó que la diversificación del estudio se debe a que el uso de Internet ya no es tan básico como lo fue hace años, pues la conectividad ya es más frecuente debido a que un teléfono inteligente simplifica las tareas de los usuarios y permite movilidad y conectividad al mismo tiempo.

“El internauta ya se puede diversificar, hoy ya lo podemos segmentar, hoy ya hay hábitos distintos dentro de la misma población. Más que cambios de objetivos, necesitamos adaptar el estudio al internauta. Hoy, México es uno de los países que tiene mayor desarrollo en la parte social respecto al resto del mundo, y es un logro importantísimo”.

En este sentido, reconoció que el uso de la red para comunicarse con el espectador ha tenido consecuencias en el modo de llevar la publicidad, ya que los usuarios sólo están dispuestos a involucrarse con las marcas cuando reciben algo a cambio como la posibilidad de usar datos, información o contenidos que sean de su interés. Ante ello, Álvarez Kuri agregó que “la industria ha aprendido que no debe de molestar al espectador y colocarse en un lugar en el que el mismo usuario decida si se expone o no […] El consumidor está dispuesto a aceptarte publicidad a cambio de contenidos, y en ese momento bajo esa circunstancia es un contenido relevante, no sobresaturar, no sobreponer y no usar la información de los clientes para otras cuestiones que no sean el comunicar”, enfatizó.

AL