En Guanajuato hay 56 mil vacunas todavía disponibles, pero si no son aplicadas, tendrían que ser desechadas a principios de mayo

Fernando Velázquez

Guanajuato.- Todavía restan 56 mil vacunas anticovid por aplicar en el estado, las cuales caducarán a principios de mayo, por lo que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) urgió a quienes les falte cualquier dosis, a que acudan lo antes posible.

El titular de la SSG, Daniel Díaz Martínez, detalló que del último lote que llegó a la entidad, ya han sido suministradas más de 391 mil inyecciones, pero quedan 56 mil que están en riesgo de caducar, en caso de que más guanajuatenses no acudan a inmunizarse.

Lee también: Rector de la UG niega minimizar condiciones del Teatro Principal, afirma que está listo

“De no ser así, se tendría que hacer la determinación por medio de laboratorios por parte de la Secretaría de Salud federal para saber si tiene vigencia la vacuna y se puede aprovechar. Si no, la recogerá el Ejército y se inactivará, pero ya son muy pocas. Cumplimos la meta de aplicar las casi 400 mil dosis como refuerzo, pero hay que invitar a la población que por algún motivo no se la haya aplicado, que lo haga”, dijo.

Señaló que se realiza un esfuerzo extraordinario para agotar todas las vacunas, las cuales pueden ser primeras, segundas, terceras o incluso hasta cuartas dosis, siempre y cuando hayan pasado cuatro meses respecto a la última aplicación.

Avance de vacunación en el estado de #GTO con un total de 9,419,522 dosis aplicadas.

Recuerda que aún vacunado debes seguir implementando las medidas de prevención. #YoMeProtejo #YoUsoCubrebocas pic.twitter.com/2EejsZDCjP — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) April 26, 2022

No hay fecha para vacunación para niños

Daniel Díaz resaltó que los beneficios de la vacunación para combatir la pandemia son notorios, y muestra de ello es que actualmente solo hay tres guanajuatenses hospitalizados por covid-19, mismos que no se habían vacunado.

Además, el secretario desconoce cuándo podría comenzar en Guanajuato la aplicación de dosis para los aproximadamente 500 mil niños y adolescentes mayores de 12 años que no se han vacunado. Esto debido a que depende del Gobierno federal conseguir las vacunas a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

Hasta ahora, 9 mil menores ya se vacunaron en el estado. Esto gracias a que sus papás tramitaron un amparo para ello.

En relación con el uso de cubrebocas, el secretario estatal de Salud subrayó que debe seguir utilizándose sobre todo en espacios cerrados, mal ventilados o donde haya una gran cantidad de personas.

Te puede interesar: Sophia Huett acusa a C4 de filtrar información que “facilita asesinato de policías”

“Si bien no queremos usar la palabra obligatorio, sí es necesario que en el transporte público, en la escuela, se siga utilizando en espacios cerrados o mal ventilados. En espacios abiertos, bien ventilados, pues hay un poco más de laxitud, pero no queremos que nadie se confíe hasta que estemos completamente seguros de que el riesgo ha pasado”, dijo.

Quizás te interese:

JRP