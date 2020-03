Hay 39 casos sospechosos de coronavirus en México

Redacción

México.- Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de Presidencia aseguró que el país está en emergencia nacional por el coronavirus, por ello invitó a acelerar el gasto y capitalizar las oportunidades que se inician con esta contingencia.

Esto lo comentó durante una conferencia de prensa, conjunta con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, consideró que el problema del virus es también una oportunidad para México. Dijo lo siguiente: “Nos hemos sentado con varios secretarios (de Estado), porque al elefante reumático lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias, estamos en emergencia nacional, no podemos estar con que el permiso salió o no salió, no podemos aceptar que se pare nada, porque estamos viviendo una emergencia nacional e internacional”.

Romo dijo que presentarán el plan de inversión en el sector energético en dos o tres semanas, con lo que se mandará una señal a todos los sectores de que son bienvenidos en el país: “A nosotros nos toca orquestar, pero los que juegan y tocan el violín, el saxofón y la trompeta son los encargados de las secretarías, solo ayudamos a ordenar y alienar intereses entre el sector público y privado”.

Por lo pronto, dijo Arturo Herrera, es temprano para saber los efectos negativos que esto tendrá en la economía, aunque comentó que se realizarán cuatro medidas para mitigar el impacto.

La primera es considerar que Secretaría de Salud tiene presupuesto, luego de que el gasto en rubro cayera 58 por ciento en enero a tasa anual.

La segunda es realizar un mapeo sobre las necesidades de equipamiento y materiales de curación que se puedan necesitar.

Insistió en decir que es necesario acelerar aún más el gasto con la anticipación de las licitaciones, dijo que se asegurarían que prácticamente todo el presupuesto quede contratado en las próximas semanas.

La cuarta es realizar esfuerzos de coordinación con sus pares internacionales.

G.R