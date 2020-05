Hay 200 camas para atender a enfermos de coronavirus

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato, tras un proceso de estudio y análisis que inició hace más de 8 meses.

La aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Guanajuato se da a casi 3 años de que fue aprobada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en el año 2017 con lo que se salda una deuda con las familias de personas que han desaparecido en la entidad.

No obstante, a decir de diputados de oposición a la mayoría panista en el Congreso local, aún quedan deudas pendientes, una de estas es que no se incluyó la definición de fosas clandestinas, pese a que en la normativa si queda establecido el Registro Estatal de Fosas.

En el dictamen aprobado por el Legislativo, se señala que la ley tiene por objeto la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; además establece los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la búsqueda, investigación y esclarecimiento de los hechos.

Durante la discusión del dictamen en la sesión virtual del pleno del Legislativo, se destacó que además de la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, se integrará el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Además, en la nueva ley quedó eliminado el término de personas no localizadas lo que permitirá una búsqueda inmediata y se creará el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

También se garantiza el derecho de las personas desaparecidas hasta que se conozca su paradero, así como la reparación integral y las garantías de no repetición. Asimismo los familiares podrán participar en las etapas de investigación, recibir información y aportar pruebas respecto al caso; y se establece la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares.

Previo a la votación, la diputada del PAN, Libia García manifestó que con la nueva ley se hará realidad la participación de los familiares de las personas desaparecidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda.

Aún quedan pendientes

Por su parte, el diputado del PRI, Hugo Varela Flores señaló que además de la incertidumbre de no saber el paradero de la persona desaparecida, los familiares de las víctimas se enfrentan a una total impunidad e inacción de las autoridades y aparatos de justicia.

Aunque reconoció el avance con la expedición de la Ley, afirmó que aún quedaban algunos pendientes con la sociedad y con los familiares de las víctimas, pues quedaron fuera de la normativa el tema de las fosas clandestinas, así como establecer el procedimiento y la clarificación en cuanto a la disposición de cadáveres y la atención los localizados.

Tanto la legisladora del PAN, Lorena Alfaro García y el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo reconocieron que la ley es perfectible por lo que se requerirían reformas en un futuro.

Lorena Alfaro agregó que ya no se permitirán omisiones en la atención de denuncias por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, prevé sanciones administrativas a aquellos servidores públicos que no apliquen de manera correcta los protocolos de búsqueda establecidos.

Y expresó que el proceso legislativo para hacer realidad la nueva normativa, permitió a los legisladores ver una realidad que no se dimensionaba.

Durante la discusión, el grupo parlamentario del PVEM y de Morena presentaron diversas reservas para la modificación de artículos establecidos.

Establece Registro de Fosas, pero no define fosas clandestinas

Magdalena Rosales Cruz, legisladora de Morena pidió que se incorporara el término de fosas clandestinas pues al quedar en la ley el Registro Estatal de Fosas provocaría un desequilibrio en la sistematización e identificación del problema en la entidad.

No obstante, la diputada de Acción Nacional, Libia García reiteró que a nivel federal no existe una correcta definición de lo que son fosas clandestinas, por lo que al formar parte de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las entidades no pueden definir a su manera lo que es una fosa.

“Eso no es casualidad ni obedeció a cuestiones de cerrazón política, obedece única y exclusivamente a que no es posible ser parte de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como formamos parte todos los estados y municipios del país y que cada estado defina a su manera lo que es una fosa”.

No obstante, Magdalena Rosales, manifestó que en virtud de que en el estado se han encontrado restos humanos en fosas, el no incluir una definición clara de las mismas solo generará el ocultamiento de la información; su propuesta no se aprobó.

También aprueban Ley de Víctimas

De igual forma, de manera unánime y sin mayor discusión, los diputados locales aprobaron la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato.

En su intervención, el diputado del PRI, José Huerta Aboytes reprochó que aunque la ley es adecuada, lo ideal hubiera sido que se tomaran en cuenta todas las propuestas que hicieron los diversos grupos de la sociedad civil y que desde este momento se hubieran atendido todas las lagunas que quedan en la ley para que se atendiera por ejemplo, la correcta atención a la víctima en hospitales públicos, una posible insuficiencia en el Fondo de Atención a Víctimas, así como las posibles limitaciones económicas y presupuestales de los ayuntamientos que tendrán una responsabilidad importante en la aplicación de la ley.

No obstante reiteró que la Ley podrá irse perfeccionando en la medida de que se requiera el cumplimiento de las expectativas sobre la misma.

En la ley se hace la distinción entre víctimas directas y víctimas indirectas, además se contempla el reconocimiento y la garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos como son la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y todos los derechos establecidos en la Constitución.

Se crea la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas la cual tendrá personal jurídica, autonomía técnica y patrimonio propio; contará además con una Junta de Gobierno y un Consejo Consultivo como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

También se crea el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyos recursos serán administrados por la Secretaría de Finanzas y ya no por la Fiscalía General del Estado; y las víctimas tendrán el derecho de contar con asesoría jurídica externa.

Y se establece, entre otras cosas, el Registro Estatal de Víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, con el que se busca garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a los apoyos, asistencia y sobre todo acceso a la justicia.

La diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá señaló que la Ley de Víctimas constituye una respuesta a quienes han padecido los estragos de la violencia y obliga a las autoridades estatales y municipales a velar por la protección de las víctimas.

Dijo que “el estado no puede tener oídos sordos a las voces de la sociedad, un estado democrático debe escuchar todas las voces, a ser sensibles y humanos en su trato con las víctimas, así como de aquellos que sufren y de quienes han quedo al margen de la justicia”.

