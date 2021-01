Daniel Moreno

Comonfort.- En la Policía Municipal de Comonfort aún hay vacantes, pero son pocos los que se interesan y de los pocos que llegan la mayoría son mujeres, dijo el director de Seguridad Pública, Martín Jaralillo.

El funcionario señaló que hay diez vacantes por cubrir en la corporación debido a diferentes razones como bajas, renuncias y jubilaciones, por lo que la convocatoria está abierta desde hace tiempo. Dijo que no es tan fácil actualmente ingresar a la Policía pues como municipio deben juntar un grupo de 10 ó 12 personas a quienes mandan presentar los exámenes de control y confianza a Guanajuato pero de estos a veces pasa uno nada más y nunca se les dicen la razones por las cuales el resto no aprueba.

Señaló que no debe estigmatizarse esta situación ya que quienes no aprueban los exámenes, no necesariamente quiere decir que tengan nexos con la delincuencia o realicen actividades ilícitas pues muchas veces la falta de documentación, una mala respuesta en una entrevista o alguna otra razón meramente administrativa hace que los interesados reprueben y por tanto no se les pueda aceptar.

