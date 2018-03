Hawking, el ‘rockstar’ de la física: especialistas de la UNAM

La muerte del físico fue una pérdida para este ámbito, afirman expertos del Instituto de Física

Notimex

Ciudad de México.- La muerte del científico Stephen Hawking es una pérdida para el mundo, en especial para los jóvenes pues era una fuente inspiración y motivación; “era el ‘rockstar’ de la Física”, señaló Eric Vázquez, especialista del Instituto de Física (IF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Cuando se preguntaba por un físico, todo mundo pensaba en él y creo que en esta época donde se necesitan guías para los jóvenes, la pérdida es lamentable”, expresó durante la conferencia “Stephen Hawking: uno de los científicos más influyentes y reconocidos de nuestro tiempo”, organizado por el IF.

En la conferencia, el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la máxima casa de estudios, Miguel Alcubierre Moya, aseguró que Hawking fue una figura valiente y un físico de primer nivel con grandes contribuciones en las áreas de la cosmología, gravitación cuántica y agujeros negros, por lo que hoy científicos de todo el mundo siguen discutiendo sus temas.

Dijo que entre los aportes más importantes es que demostró que los agujeros negros poseen antropía a detalle, temperatura y que radiaban energía, lo que ahora se conoce como la Radiación de Hawking.

“Lo que ocurriría con un agujero negro si lo dejáramos una eternidad de tiempo es que seguiría emitiendo radiación e iría perdiendo energía, para eventualmente desaparecer; se evaporaría, entonces la evaporación de los agujeros negros y el saber que se mueren y que no son eternos lo conocemos gracias a Hawking”.

Alcubierre Moya reconoció que no ha sido posible mediar la radiación de los agujeros negros por su distancia y la dificultad para detectarlos, un motivo por el que no se le otorgó el Premio Nobel de Física al astrofísico británico.

“Las reglas del Premio Nobel dicen que si uno hace contribuciones a la Física Teórica únicamente se otorgará si tienen una comprobación experimental u observacional, y en el caso de la Radiación de Hawking eso todavía no existe, aunque no dudo que en algunas décadas se pueda detectar”.

Estafeta de la ciencia

Por su parte, el físico teórico Saúl Ramos señaló que las nuevas generaciones deberán tomar la estafeta de la ciencia y adoptar los trabajos científicos que Stephen Hawking creó para construir más investigaciones. “Desgraciadamente, incluso por razones físicas, no soy capaz de leer los once volumencitos en el fututo próximo, y mucho menos ahora que me esperan otros compromisos que ya he asumido”, añadió.

