Pilar Muñoz

Guanajuato.- Hasta Tokio. Hasta allá llegó Vanessa Sánchez Barba con un tocado de flores coloridas que usó Gabriela López, golfista que abanderó a México durante la inauguración de los Juegos Olímpicos 2020.

El pasado viernes, la deportista originaria de la Ciudad de México desfiló con uno de los diseños de ‘Vanessa Barba Design‘, una marca que existe desde hace 18 años y que es 100% celayense de tocados artesanales, accesorios para novias y quinceañeras.

A la creadora aún se le forma un nudo en la garganta al recordar el momento en el que su esfuerzo y dedicación llegaron lejos, hasta otro continente y en un evento tan importante como los Juegos Olímpicos.

“No me lo esperaba. Al momento que me contactan, me dijo la chica que me contactó que ellos estaban muy interesados en hacer el proyecto conmigo, que les gustaba mucho mis diseños, me platicaron que eran para los atletas y la verdad me dio mucho gusto, aunque al final solo estuvo el de la abanderada, para mí fue súper padre, brincaba de alegría”, cuenta Vanessa.

La emoción de ver a Gaby López durante el evento fue incontenible, para ella y su familia; las lágrimas de alegría fueron parte del festejo.

“La verdad fue muy muy emocionante, muy emotivo ver a mis papás que estaban felices por ver hasta dónde había llegado a mi trabajo, a mí me da mucha emoción, digo, yo creo que para cualquier hijo el sentir a sus padres que están orgullosos de uno, es el mejor regalo que te pueden dar“, platica con un nudo en la garganta.

Para Vanessa, esto apenas es el inicio de muchas más cosas que quiere hacer en su gran recorrido

“Lo importante es siempre estar ubicados. Mi tocado estuvo en los Juegos Olímpicos pero no por eso voy a perder el piso, yo estoy ubicada, sigo viviendo mi momento con mucha alegría, muy padre para mí, quizá es el mejor de toda mi carrera profesional“, finaliza.

