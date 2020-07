Hasta que AMLO no ayude a Guanajuato se creerá que le conviene que nos vaya mal: CCE

Fernando Velázquez

León.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Arturo Sánchez Castellanos, confió en que el discurso conciliador que pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Guanajuato se traduzca en una mejor coordinación y resultados que aminoren la violencia en el estado.

Sin embargo, indicó que mientras esto no suceda, prevalecerá la hipótesis de que al Gobierno federal le conviene que le vaya mal a Guanajuato para que Morena se beneficie en el proceso electoral local del 2021.

“Yo creo que a la Federación le conviene más que le vaya bien porque si ellos se quieren colgar la medalla de que resolvieron el problema, pues qué bueno, y si el Gobierno se quiere colgar la medalla de que fueron ellos, qué bueno.

Ojalá fuera esa la competencia de ver quién lo resolvió, no quién no lo está resolviendo. Obviamente mientras no haya resultados, la hipótesis anterior prevalece”.

Quizá te interesaría leer:

G.R