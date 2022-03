La familia de Elliot Janick Barrios Molina no ha dejado de buscarlo, por todos lados, con el dolor de a ausencia pero sobre todo con fe

Luz Zárate

Celaya.-, en ese entonces de 14 años, solo salió a visitar a su tío que vivía en la colonia Tresguerras pero ya no regresó a casa. Ese día, un comando armado atacó a su familiar y a otras dos personas que estaban con él en su domicilio, pero del menor no se volvió a saber.

Hace tres años, el 22 de marzo del 2019, Elliot Janick Barrios Molina, fue a la casa de su tío justo a la hora en que ocurrió el ataque, en un primer momento a sus familiares les dijeron que era una de las personas asesinadas, con el paso de las horas se comprobó que el joven no estaba entre ellos. Pero tampoco se supo qué pasó con él, hasta no aparece

Su familia, sobre todo su abuela materna no ha dejado de buscarlo desde el día que desapareció.

No hay día que sus allegados no publiquen en redes sociales la esperanza que tienen para que Elliot Janick vuelva a casa.

Lee también: “Gritamos la ausencia de quienes no están”: familiares de desaparecidos en San Luis de la Paz

Foto: Martín Rodríguez

También han hecho búsqueda en campo junto con colectivos de personas desaparecidas y búsqueda en vida en Cerezos y han recurrido en varias ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE), además han mandado oficios de colaboración a otros estados, sin embargo no se le ha encontrado.

“Un día como hoy hace tres años, recibí tres llamadas: una preparándome para una mala noticia, otra para decirme que pasarían a recogerme y la última con toda la crueldad del mundo me dio una noticia falsa: ¡mataron a Elliot!. ¡Mentira, mentira, mi corazón y mi sexto sentido me dijo es mentira! Elliot está vivo, sí Elliot está vivo!!! .Mi corazón me sigue diciendo él está vivo. ¿Dónde está?, no lo sé pero sé que en algún lugar está. Desde ese día hemos sufrido tanto, el miedo de no saber de él nos acaba poco a poco”, platicó una de sus familiares.

Su mamá y su abuela tienen fe de que esté vivo en algún lugar, es por ello que no abandonan la causa incluso cuando es su fecha de cumpleaños lo recuerdan con un pastel y regalos, graban un video y lo suben a redes sociales con la ilusión de que el adolescente lo vea y sepa que no lo han olvidado y no pararán hasta encontrarlo.

Elliot tenía 14 años cuando desapareció el 22 de marzo del 2019, ese viernes todo era confusión para la familia, pues primero les dijeron que estaba muerto y que era uno de los tres hombres que un comando armado asesinó en una vivienda de la colonia Tresguerras; pero al reclamar el cuerpo la Fiscalía aclaró que el adolescente no estaba entre los asesinados.

A partir de ahí comenzó la búsqueda de sus familiares maternos en hospitales, barandilla, el tutelar de menores, anexos, en diferentes municipios, siguiendo todo tipo de rastro que las personas les comparten y hasta corroborando datos erróneos que les han proporcionado, pero a la fecha no han dado con su paradero. Y aunque la Alerta Amber sigue activa no se sabe nada de él, solo se supo que al momento de su desaparición iba en una bicicleta roja.

Foto: Especial

Incluso se abrió una página en Facebook “Has Visto A Elliott Janick”, que tiene como finalidad seguir en la búsqueda del menor desaparecido el 22 de marzo de hace tres años. Ahí algunos de sus familiares, a lo largo de este tiempo han platicado el calvario que significa tener a un hijo desaparecido.

“Hoy despierto y sigo viendo que no estás aquí, que mis oraciones a Dios que me dio fortaleza todo este tiempo hoy cayeron, porqué estoy llorando, porque no sé en dónde buscarte, porqué nadie me dice nada, porque porqué mi mamá está enferma con tu ausencia. Estoy confundid, a veces quisiera morir y otras te quiero esperar, no sé qué hacer amor. En estos momentos no aguanto estar sin ti, te amo mucho Janick Molina”, publicó su mamá de Elliot.

MJSP