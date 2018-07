Hasta en las derrotas hay que salir fortalecidos: Denny Méndez

El líder del PRI en León consideró que por los malos resultados que el partido obtuvo a nivel nacional, estatal y municipal, se deberá fortalecer el trabajo de las estructuras para construir un buen proyecto de oposición

Daniel Vilches

León.- Denny Méndez, líder del PRI en León, consideró que por los malos resultados que el partido obtuvo no sólo a nivel nacional, sino en Guanajuato y el municipio, se deberá fortalecer el trabajo de las estructuras para construir un buen proyecto de oposición y convertirse otra vez en una opción viable de gobierno.

“Yo pienso que como es lógico ante una derrota, se comenten cosas, pero estoy seguro de que se van a juntar y van a platicar y vamos a salir todos fortalecidos, porque hasta en las derrotas hay que salir todos fortalecidos”.

Lo anterior, luego de presumir que con Celeste Gómez Fragoso al frente del Comité Directivo Estatal del PRI, se logrará el fortalecimiento de las estructuras para convertirse en una opción para gobernar, ellos, sobre todo por los señalamiento que ya han emitido varios priista en contra de quien fue el candidato a la gubernatura de Guanajuato, Gerardo Sánchez como Bárbara Botello y Azul Etcheverry.

Trabajará por se una oposición responsable

El priista comentó que en León, al menos en el Ayuntamiento, se trabajará en ser una buena oposición del gobierno panista de Héctor López Santillana, como lo hicieron con la actual administración. “La oposición tanto de Morena, como del PRI y del Verde tienen que ser muy responsables”, subrayó.

Respecto a la tarea del priismo en el estado, el líder de este instituto político en León declaró que es necesario construir consensos con las distintas fuerzas al interior del partido y fortalecerlo.

“Aquí lo principal es, yo lo digo con toda honestidad, no es echarnos las culpas, no es decir quién ganó y quién perdió, yo creo que lo que debemos de hacer es reunirnos, unirnos y de verdad hacer un trabajo de reflexión y de análisis muy concienzudo para saber en qué fallamos y a partir de eso nuevamente ser opción, las pugnas no nos van a beneficiar a los priistas”, aseveró.

Confió en que habrá disposición de los militantes de este partido y de los líderes de las distintas corrientes para cerrar filas con el Comité Directivo Estatal del PRI.

MEJZ*