Hasta el 25 de mayo se realizarán trámites de reimpresión de credencial por robo o extravío en Salamanca

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Adrián Arredondo Cabrera, Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Salamanca, informó que hasta el 25 de mayo se realizarán trámites de reimpresión de credencial, por extravío, robo o deterioro de la mica, para que los ciudadanos puedan ejercer su voto el próximo 6 de junio.

El titular de la dependencia electoral hizo un llamado a los ciudadanos para acudir a realizar este trámite, cuya credencial se expedirá con todos los datos iguales y la misma fotografía del último trámite vigente.

Destacó que los módulos de atención ciudadana del 08 Distrito Electoral Federal estarán trabajando en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en los domicilios: Salamanca, ubicado en Av. Leona Vicario No. 1013, Fracc. Deportivo Juventino Rosas, en Calle Gabino Barreda No. 201, Col. Villa Magisterial y en Villagrán, ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio Ote. No. 809-A, Zona Centro.

Finalmente, Arredondo Cabrera invitó a quienes realizaron algún trámite de reimpresión a partir del 11 de febrero y hasta el 25 de mayo del presente año, chequen su fecha límite para recoger la credencial de elector y así poder participar en la próxima Jornada Electoral el 6 de junio.

La ciudadanía deberá acudir a los Módulos de Atención Ciudadana, atendiendo el protocolo por la contingencia sanitaria y respetando en todo momento las medidas sanitarias: el uso obligatorio de cubre boca, mantener la sana distancia y el uso de gel antibacterial.