‘Hasen’, jabones artesanales para ‘limpiar el alma’

Emprendedoras originarias de Silao crean una línea de productos a base de aceite de palma y de coco; ya se comercian en varios municipios del estado y en la Ciudad de México

Cruz Sánchez

Silao.- Mujeres producen jabones artesanales a base de aceite de palma y de coco, biodegradables e hipoalergénicos, como parte de un micro proyecto que se exhibe en las instalaciones de la feria para preservar la ecología.

Ángeles Granados, artesana de estos productos originarios le municipio, dijo que se dedican a la elaboración de jabones artesanales a base a aceite de palma y coco que son productos 100% mexicanos y biodegradables por lo que no dañan la naturaleza, aparte de que son hipoalergénicos y no afectan a personas con piel sensible ya que sus ingredientes son 100% naturales.

“Nació de la idea de crear un producto que cuide la piel y aparte de que la limpie con los mejores ingredientes, todos naturales y sin ningún químico que ayuden a preservar la naturaleza”, abundó.

Y es que dijo que todos los conservadores y fijadores de aroma son extractos de plantas.

Hizo énfasis en que ante todo se busca generar conciencia para que la gente empiece a cuidar el ambiente y el aseo personal debe de ser una opción para comenzar a hacerlo.

Para ello, creó tres líneas de jabones basadas en la aromaterapia, exfoliación y terapéutica los cuales están hechos a base de plantas para diversos tipos de piel, como es la piel seca, grasa y la que tiene acné.

De la línea de aromaterapia comentó que son para generar bienestar en la gente que los usa y tienen aromas cítricos y dulces; los exfoliantes limpian la piel con un aroma exquisito.

“Estos productos se empezaron a crear desde hace ocho meses y ya se está comercializando en el Distrito Federal (Ciudad de México) y diversos municipios de la entidad”.

Finalmente comentó que la empresa la llamaron ‘Hasen’, que significa ‘alma’ en el idioma mazateco.

