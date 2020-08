Hasbro saca del mercado muñeca de Trolls por botón que causó controversia

Agencias

California.- A 90 años de su creación, el personaje de Betty Boop es un referente de belleza y liberalismo, cualidades que la consagraron como una de las caricaturas más exitosas del siglo 20, fue creada por el dibujante Grim Natwick; imprimió feminidad y sexualidad al personaje que tuvo como referente la imagen corpórea de la actriz estadunidense Helen Kane.

Representó el movimiento ‘flapper’, definido como el estilo adoptado por mujeres entre 1920 y 1930, quienes utilizaron prendas diminutas para hacer notar sus cuerpos voluptuosos que, para ese entonces, marcaron tendencia.

La primera aparición de Betty fue en el corto animado ‘Dizzy Dishes’ lanzado en 1930, bajo la producción de los estudios Fleischer y distribuido por la empresa Paramount: la imagen era diferente a lo que se reconoce actualmente, pues sus rasgos distintivos aún no estaban detallados.

Con dientes prominentes y nariz en forma de botón, Betty ya generaba revuelo por su peculiar comportamiento además de la forma particular en la que hablaba: en inglés las actrices Margie Hines, Kate Right, Boonie Poe, Mae Questel y Anabelle Little prestaron su voz al icónico personaje que también representó al movimiento pin-up.

Entre 1932 y 1939 apareció como protagonista de más de 80 cortometrajes animados que fueron producidos por los estudios Fleischer y distribuidos por Paramount Pictures.