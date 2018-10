Han retirado a 298 ambulantes sin permiso

El director de fisclización comentó que hasta el momento no se ha hecho ninguna sanción económica a los ambulantes ya que solamente les han pedido que se retiren a los que no tienen permiso

Guanajuato.- El director de Fiscalización y Control, Marco Antonio Figueroa, informó que en lo que va de la administración y en el Festival Internacional Cervantino, se han retirado de las calles a 298 comerciantes ambulantes por no tener los permisos correspondientes.

El funcionario municipal comentó que hasta el momento no se ha hecho ninguna sanción económica a los ambulantes ya que solamente les han pedido que se retiren a los que no cuentan con el permiso para vender en la vía pública del primer cuadro de la ciudad.

El director de Fiscalización dijo que algunos comerciantes con permisos no están al corriente con sus pagos, pues a esos se les está permitiendo quedarse en el lugar siempre y cuando se pongan al corriente de sus pagos.

“En este momento no estamos sancionando, solamente estamos retirando a los comerciantes que no tienen permiso, los que tienen su permiso los estamos dejando, algunos no están al corriente de sus pagos y les estamos dando un plazo para que se regularicen, y una vez que se hayan regularizado ya no los molestaremos, (…), hasta ahorita llevamos 298 y eso en el puro Centro”, informó el director.

El funcionario municipal indicó que una vez que termine el Festival Internacional Cervantino, el operativo de revisión de permisos para vender en la vía pública continuará en la periferia de la ciudad.

Aseguró que el reglamento se aplicará parejo a todos los comerciantes, pues aseguró que “si alguien estaba acostumbrado, podían dejarlo hacer lo que quisiera y le venían dando el apoyo, le daban un padrinazgo y una protección, eso ya no”.

Por otro lado, comentó que se retiraron 4 puestos de ambulantes que se habían instalado en la Plaza Hidalgo (de las Ranas), y 2 se reinstalaron porque sí tenían permiso para vender en la zona, pero no en el lugar donde se habían colocado.

