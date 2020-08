Han multado a 60 taxistas por hacer ‘base’ en lugares prohibidos

Nancy Venegas

Irapuato.- La oferta hotelera se redujo en Irapuato. En plena pandemia por Covid-19, los 2 hoteles Holiday Inn que operaban cerraron sus puertas, liquidaron al personal. Raúl González Araujo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, informó que las actividades para atender el distanciamiento social, detonó el cierre de los 2 establecimientos que enfrentaba problemas económicos desde el 2019.

Pese a que la ocupación hotelera con la reactivación económica de algunos sectores, es del 10% no se vislumbran más cierres de hoteles.

“Cerraron los 2 hoteles Holiday Inn el que está en Jacarandas y el Expres salida a León, ya es una situación que también venía arrastrando de tiempo, no es algo que por la pandemia hayan cerrado realmente es una cuestión que se compaginó claro desde luego con la situación actual tomaron la decisión de que ya no abrirían, porque ya no era redituable, la situación es bastante difícil, bastante complicada pero el año anterior también estuvo demasiado mal, algunas empresas tuvieron muchos problemas financieros, veníamos de un decremento y terminó con esto de la pandemia, se conjuntaron muchas cosas”, dijo González Araujo.

Explicó que tras la interrupción de actividades por la pandemia de Coronavirus, los directivos de ambos hoteles decidieron no reabrir y liquidaron a los empleados conforme a la Ley del Trabajo.

Pese a que desde hace varias semanas el semáforo estatal para la reactivación económica cambio de rojo a naranja, lo que permitió la apertura de algunos sectores no indispensables, el presidente de los hoteleros y moteleros, señaló que la demanda por habitaciones no se ha incrementado.

“Estamos a un 8 o 10% de ocupación de manera global, ya sabíamos que íbamos a tardar en subir, esto mejorara hasta que se dé la apertura económica total como antes de la pandemia… Pero ya no vislumbramos más cierre de hoteles”.