Han denunciado ante la PDHEG a 266 funcionarios de León

León.- En lo que va de la administración, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ha recibido 266 quejas en contra de funcionarios municipales de León. Esta información se dio a conocer en la primer sesión de la comisión de Derechos Humanos, entre cuyas prioridades está la creación de una nueva dirección enfocada a este tema.

De acuerdo a la presentación realizada por el director de Función Edilicia, Juan Manuel Jiménez, de las quejas existentes en contra de servidores de esta administración, sólo en 34 casos hubo recomendaciones, de las que derivaron 124 medidas de restitución.

En 12 de las quejas, no se comprobó la violación a los derechos humanos, externada al momento de levantar el expediente; 34 no procedieron desde un inicio por ser infundadas o no corresponder a un acto que violente los derechos; 18 más están en trámite y 120 en sobreseimiento.

Aunque no precisaron el número de quejas por cada una, señalaron que las dependencias que encabezan el número de expedientes por posibles violaciones en Derechos Humanos, son: Policía Municipal, Movilidad, Comercio y Consumo, así como Tránsito.

Analizarán nueva dirección

La Comisión de Derechos Humanos, cuya aprobación se dio el 22 de febrero de este año con la inconformidad del regidor priista Salvador Ramírez Argote, quien reclamó la ausencia de la oposición en su conformación, está integrada por José Luis Manrique como secretario, Jorge Cabrera, vocal y Ana María Esquivel Arrona, presidenta.

Al concluir los puntos de la orden del día de la sesión de instalación, Esquivel Arrona explicó que entre los principales objetivos de este órgano colegiado, está el seguimiento puntual a las recomendaciones realizadas por la PDHEG al Municipio, así como la creación de una Unidad Administrativa que apoye en esta labor.

En ese sentido, explicó que es parte de los temas venideros, la estructuración de la nueva dependencia que podría ser una dirección general o un área adscrita. También se estará definiendo el número de personal necesario para encabezar las labores de la misma.

El 23 de febrero el Ayuntamiento de León aprueba la creación de la Comisión de Derechos Humanos

