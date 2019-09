Hallan mensaje secreto en El paraíso perdido de John Milton

La obra capital del poeta inglés que tiene más de 350 años tiene un acrónimo escondido, que profundiza el mensaje del poema en la historia de Eva y Adán

Estados Unidos.- Un mensaje secreto escondido entre los versos de ‘El paraíso perdido‘ —la obra capital del poeta inglés John Milton— fue descubierto por una estudiante de grado de la Universidad de Tufts, EE.UU, a más de 350 años de su publicación original.

Se trata de un acróstico, un recurso poético suele emplearse para destacar un elemento de un valor más amplio para la narrativa o bien para hacer hincapié en el tema literario subyacente. En el de Milton, no puede leerse de manera lineal sino que consiste en la palabra ‘fall’ entrelazada tres veces consigo misma, anticipando el trágico destino de Adán y Eva.

Miranda Phaal, la autora del descubrimiento, en un ensayo publicado en la revista Milton Quarterly señala que el pasaje donde Eva razona con Adám sobre el fruto prohibido, hallado en el Libro nueve de la composición, forma el acróstico ‘FFAALLAF’.

El mismo contiene la palabra ‘fall‘ —con cada letra duplicada— en sentido descendiente y una vez más la misma palabra ‘fall’ en sentido ascendiente. De esta manera, el poeta parece advertir al lector que a pesar de su bondadosa apariencia, la serpiente esconde intenciones malignas que acabarán por provocar la expulsión de Adán y Eva del Edén.

Con ayuda de este patrón, Milton “entrelaza la doble caída del hombre (FFAALL) con la caída de Satanás”, sugiere Phaal. Y concluye que, “en definitiva, el acróstico destila el poema entero hasta su esencia: tres caídas contingentes, dos paraísos perdidos”.

Aquí te dejamos un fragmento:

“Hija de Dios y del hombre, Eva inmortal, puesto que lo eres por no haberte contaminado aún ni la falta ni el pecado; no es desconfianza hacia ti lo que me obliga a disuadirte de que te apartes de mi lado, sino más bien el deseo de evitar las asechanzas de nuestro enemigo.

El tentador, aunque no logre su objetivo, deja las huellas del deshonor en que ha tentado, en el mero hecho de haber supuesto que su fe no era incorruptible, que no resistiría la prueba de la tentación. Tú misma te mostrarías indignada, agraviada por la injuria que se te habría querido inferir por más que hubiera quedado sin efecto. No te enojes, pues, si pretendo desviar semejante afrenta de ti sola, afrenta que, por más audaz que fuese el enemigo, apenas osaría intentar contra los dos a la vez, o si a tanto se atreviera su principal ataque se dirigiría contra mí; no te burles tampoco de su malicia o de su pérfida astucia, pues debe ser muy hábil en sus artificios el que ha podido seducir a los ángeles. Ni tengas por superflua

la ayuda de otro.

El influjo que en mi ejercen tus miradas me hace capaz de todas las virtudes; ante tu vista me siento más prudente, más vigilante, más fuerte; y si fuera necesario el empleo de la fuerza exterior, con sólo que me miraras, la vergüenza de verme vencido o engañado animaría mi valor y me comunicaría un vigor irresistible. ¿Por qué no has de sentir en tu interior la misma impresión cuando estoy a tu lado, y no has de preferir ser puesta a prueba estando conmigo, que soy el mejor testigo de tu acrisolada virtud?”

