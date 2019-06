Hallan irregularidades en el DIF durante el periodo de Lemus

Al momento hay al menos 12 expedientes abiertos de anomalías detectadas durante la administración pasada; la titular anterior era la esposa del exalcalde, Dolores Ramírez Ibarra

Luz Zárate

Celaya.- El DIF municipal tiene abiertos al menos 12 expedientes de irregularidades detectadas en la administración anterior, cuando Dolores Ramírez Ibarra, esposa del exalcalde Ramón Lemus era la presidenta del patronato de la dependencia, y la actual diputada federal Saraí Nuñez era la directora.

Entrevistada al respecto, la actual directora del DIF, Felicitas Fabiola Mateos Chavolla, prefirió no ahondar en detalles de las investigaciones que se realizan para no afectar el proceso, pues dijo que están en investigación varias áreas de la dependencia, y sólo adelantó que tienen que ver con el buen uso de los recursos públicos.

“Las investigaciones aún no están concluidas, siguen su curso. Ahorita hay alrededor de 12 investigaciones; son diferentes funcionarios y diferentes temas que van desde la no integración correcta de algunos expedientes, así como el no haber hecho la aplicación u observación de la Ley de Ingresos adecuada”, señaló

Aunque se le preguntó si las investigaciones son sobre desvío de recursos, la funcionaria municipal dijo que no podría decirlo hasta que la contraloría haga las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, el contralor Rubén Guerrero Merino señaló que son 30 las anomalías que se investigan, pero aún no hay resultados de la investigación y no tiene una fecha exacta para que se finquen responsabilidades.

El caso del desfalco

Las investigaciones no se han detenido desde el 2015 cuando se hizo público el desfalco de 4.7 millones de pesos durante la administración de José David Baeza, a quien, luego de la denuncia en 2016, se le impuso el pago de una condena de seis años con tres meses por el delito de peculado.

En ese tiempo, Baeza apeló la sentencia del juez para que fueran menos años de prisión, mientras que el Municipio pedía que ‘de mínimo’ pagara con 10 años de cárcel; al final la sentencia fue sólo de seis años y tres meses en la cárcel.

Ahora la directora del DIF señaló que el Municipio aún está en proceso con otra apelación para que el exfuncionario pague la reparación del daño, lo que implica el reintegro del monto que se le señaló en el desvío y que asciende a 4.7 millones de pesos.

Actualmente Baeza López ha cumplido dos años en prisión, por lo que, de la sentencia de seis años y tres meses que le fue impuesta, sólo le faltarían por cubrir cuatro años y tres meses aproximadamente. Por este tipo de delito, las penas oscilan entre los 10 y los 12 años.

Cabe destacar que de cuatro exfuncionarios implicados en el desfalco del DIF, sólo José David Baeza López es el único que está en la cárcel acusado por el delito de peculado por 4.7 millones de pesos mientras que Guadalupe Montoya Lara, exjefa de Finanzas por un año; Guadalupe Micaela Zamora Nieto, exauxiliar administrativo; y la exdirectora del DIF, Luz María Gómez Grajales libraron prisión.

Por su parte, Grajales quedó exonerada, pues penalmente no se le fincaron responsabilidades cuando ocurrieron los hechos en el 2016 y administrativamente fue eximida por el Tribunal de Justicia Administrativa, debido a que no estaba bien sustentada la investigación que hizo la Contraloría.