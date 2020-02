Hallan fósil de dinosaurio enano, su longitud es solo de diez centímetros

Redacción

Turquía.- Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago lograron descubrir la existencia de un reino perdido al que se le atribuye haber conquistado el territorio gobernado por el mítico rey Midas.

Este hallazgo fue posible gracias a un agricultor que se percató de una gran piedra con algunas inscripciones en un canal de riego. De acuerdo a los expertos este objeto tenía signos de un texto escrito en luvita, el lenguaje que se utilizó en ese lugar durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, por lo que creen que esa ciudad antigua existió entre el 1400 y 600 a. C.

La inscripción cuenta la historia de la conquista del rey Hartapu. Se puede leer en la piedra: “Los dioses de la tormenta entregaron los reyes [opuestos] a su majestad”, se lee en la piedra.

“In a flash, we had profound new information on the Bronze Age Middle East.”

