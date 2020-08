Hallan a niña de cuatro años en flotador de unicornio muy lejos de la orilla

Redacción

México. – Anahí Mata en Facebook dio a conocer una anécdota bastante desagradable, contó cómo al abrir una lata de frijoles halló ni más ni menos que una muela.

Comentó: “De repente mastiqué algo súper duro y lo aventé inmediatamente. Y era una muela, me dio tanto, pero tanto asco, casi vómito. Ahora no sé qué pensar”. Pese a que muchos le dijeron que quizá a ella se le cayó ella asegura que no es así pues se revisó bien tras el incidente.

Varios amigos recomendaron demandar ante las autoridades del país, aunque ella dice que ya terminó la evidencia.

G.R