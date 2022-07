Tras una inversión de 10 millones de dólares y la creación de 140 empleos especializados, el Halcón II por fin despegó en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- El avión Halcón II, 100% mexicano, diseñado y fabricado en Celaya, realizó su primer vuelo oficial este lunes.

Con la presencia de autoridades estatales, municipales, empresarios, representantes de escuelas de aviación e instituciones educativas de Celaya y la región, la empresa Horizontec arrancó el primer vuelo oficial de 50 ciclos que se tienen que cumplir para recibir la acreditación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Giovanni Angelucci, presidente de Horizontec, señaló que el sueño del Halcón II nació hace 15 años, en el 2007 con la creación de un prototipo de avión deportivo hecho de fibra de carbono y la inquietud de producir de forma comercial modelos similares. Tras varios años de trabajo y con la necesidad de realizar pruebas físicas, buscaron un lugar idóneo para la producción de aeronaves y encontraron las facilidades para la instalación de la empresa en Guanajuato.

Durante el evento oficial, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recordó que en un inicio las opciones para que Horizontec se instalara eran San Miguel de Allende o Celaya. Al final se quedó en este segundo municipio.

La inversión que realizará la empresa será de 10 millones de dólares y la creación de 140 empleos especializados. Hasta el momento, ya van 4 millones de dólares invertidos.

Halcón II: el avión de Celaya. Foto: Especial

Halcón II: la evolución de la aeronáutica en Guanajuato

Antes del Halcón II, Horizontec creó una primera aeronave experimental, el Halcón I, que actualmente tiene ya todas sus certificaciones. Ahora, lanzan su primer producto comercial: el Halcón II, una aeronave biplaza ligera, cuyas misiones son la formación de nuevos pilotos, el vuelo recreativo o turístico y la vigilancia aérea. De hecho, el primer mercado objetivo son las escuelas de vuelo.

El proyecto del Halcón II está fabricado con fibra de carbono, resinas epóxicas y materiales ligeros. Se trata de una aeronave de la categoría Light Sport Aircraft (LSA). Esto le permite entrar en el mundo de la aviación gracias a una certificación menos compleja, pero cumpliendo cabalmente con los estándares internacionales de la ASTM.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que con el Halcón II se consolida la manufactura en el tema aeroespacial. Incluso afirmó que Guanajuato se convertirá en el nuevo epicentro de la industria aeroespacial del país.

Rodríguez Vallejo resaltó que Guanajuato ya es un referente en la fabricación de aeronaves mexicanas, y Celaya será el impulsor de este gran proyecto.

En febrero de 2022 inició la construcción de las instalaciones de Horizontec en el aeropuerto de Celaya. Hasta el momento, se han construido dos hangares y se proyectan otros dos en un espacio de 1 mil 930 metros de pista.

Foto: Especial

Avión de alma guanajuatense

Angelucci reconoció el talento y las habilidades del capital humano guanajuatense, ya que ingenieros y técnicos de la entidad participaron en su diseño y construcción.

Destacó que espera que los 50 vuelos de prueba se terminen en alrededor de un mes, y que en septiembre ya se tenga la certificación por parte de la AFAC para poder comenzar la producción de aviones Halcón II. Se espera que en un inicio puedan producir de 15 a 20 aeronaves anuales, pero la meta es llegar a 50.

“Ojalá que para septiembre tengamos la aprobación, matrícula y lo que más importa, el certificado de aeronavegabilidad, que es el documento que nos permite poder aeronavegar en todo el país y que emite la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)”, explicó.

El primer vuelo ocurrió a las 12:12 de este lunes y duró siete minutos de demostración.

A este evento asistió el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez; el director ejecutivo de la AFAC, Pablo Carranza Plata y el presidente del Clúster Aeroespacial de Guanajuato, Oscar Rodríguez Yáñez.

Halcón II: el avión de Celaya. Foto: Especial

Horizontec consolida un sueño

El primer vuelo del Halcón II es la consolidación de un gran sueño de Giovanni Angelucci, presidente de Horizontec; pero también del joven piloto originario de Celaya, José Javier Barbosa Castro, y un equipo de técnicos e ingenieros mexicanos y guanajuatenses.

“El Halcón II es un sistema complejo, está hecho de varios subsistemas, no es nada más lo que ven: el cascarón. Aquí hay un sistema de tren de aterrizaje, de frenos, de instalación de motor, de aviónica, de eléctrico. Nos hemos preparado en estas semanas para este gran evento. Cruzamos los dedos y que Dios nos bendiga. Me siento muy emocionado, muy contento, no me esperaba que iba a venir tanta gente, eso es una buena señal, pero también una gran responsabilidad. Queremos responder con un producto de calidad para competir a nivel internacional. Estamos utilizando las mejores tecnologías, estamos implementando nuevas tecnologías, somos una empresa de diseño y desarrollo”, dijo el presidente de la empresa.

Angelucci señaló que los planes de Horizontec son crecer y consolidar el Halcón II. Sin embargo, admitió que ya está visualizando crear el Halcón V.

“Estamos en uno de los mejores lugares de México. Esta pista queremos junto con el municipio valorizarla, que sea una pequeña joya en el Bajío. Es una pista que para nosotros es medular, no solo del Halcón 2 sino de los próximos proyectos”, indicó.

Piloto celayense cumple su sueño

José Javier Barbosa Castro, piloto de Celaya. Foto: Especial

El piloto que realizó el primer vuelo de prueba oficial del Halcón II, fue José Javier Barbosa Castro, de 23 años. El joven dijo que ha volado unas 10 aeronaves, pero lleva mil 500 horas de vuelo y es la primera vez que vuela un avión de fibra de carbono que es mucho más ligero.

Javier Barbosa es nacido en Celaya y actualmente reside en Cortazar. Estudió para piloto en la Escuela de Aviación de Guadalajara, Jalisco y la ingeniería en el Instituto Tecnológico y Superior de Irapuato.

“Es la conclusión de un sueño para mí: volar. Lo interesante es que son vuelos de prueba, el avión nadie más lo ha volado, es otro sueño más. Me siento afortunado, muy agradecido con mis padres, con mi tío que es una parte importante de todo esto, con mis amigos, mi universidad, con Giovanni”, indicó el joven piloto.

