LA QUE FALTABA. Hades Aguilar, diputada de Morena debe ser de las legisladoras que menos asistencias presenciales registra en la actual legislatura local y que ostentaba hasta ayer el poco honroso registro de ser la única presidenta o presidente de comisión que no había convocado a alguna sesión de comisión.

YA ERA HORA. Ayer por fin convocó lo que sonó más a la respuesta a una presión por una reciente públicación que citaba justo esa omisión.

FORÁNEAS. La diputada morenista, originaria de Sonora, es junto a la priista Ruth Tiscareño, una de las 2 que no son originarias de Guanajuato. A diferencia de Aguilar, Tiscareño es mucho más activa en comisiones y en el pleno. Lapolémica por la oriundez de la priista se ha dado al interior del partido porque ya ganó la dirigencia de su partido.

UNO MÁS. Hades Aguilar se muestra más distante en su relación con Morena, los morenistas y el Congreso local. Su perfil y personalidad solo confirma ese perfil disperso que muestra Morena en Guanajuato en donde, habitualmente cada quien trabaja para su santo.

REGULAR MANIFESTACIONES: EL PAN CORRIGE AL PAN

CLARITO. Es el propio PAN enmendando la plana al PAN. Resulta que el Ayuntamiento anterior que encabezó Héctor López Santillana aprobó un reglamento de manifestaciones que tuvo observaciones de la secretaría de Gobierno y que solo podía ser publicado en el periódio oficial del estado con la leyenda: “bajo la estricta responsabilidad de la autoridad emisora”.

MÁS VALE. La secretaria de Gobierno, Libia Denisse ya dijo que la depemdencia que ella encabeza no tiene facultades para vetar y no publicar un documento que tiene fallas e inconsistencias como fue el caso de ese documento aprobado en septiembre de 2021.

EN CONCRETO. La secretaría hace observaciones, las manda al Ayuntamiento y este decide si lo publica con todo y las fallas. El que aprobó el anterior Ayuntamiento ahí se quedó: algunos elementos que planteaban un exceso en las facultades del Municipio.

EL CAMINO. El cabildo que encabeza Alejandra Gutiérrez que tiene como secretario del Ayuntamiento a Jorge Jiménez Lona que venía de ser coordinador de asesores de la bancada panista admitió las observaciones y está en vías de aplicarlas.

LO DICHO. Entre quienes aprobaron ese reglamento con fallas están Leticia Villegas Nava y Jared González quienes repitieron en el actual Ayuntamiento y tuvieron que apechugar porque no se dieron cuenta de los yerros que observó la secretaría del Ayuntamiento. El PAN corrigiendo al PAN.

SOPHIA HUETT: EL DATO QUE NO SABREMOS

NÚMEROS. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López asegura que pronto el gobierno estatal dará a conocer los resultados de una encuesta de “Satisfacción Policial Laboral” que concluye que en Guanajuato la mayoría de los elementos de seguridad están por vocación y no solo por el salario que perciben.

ARGUMENTO. También presume, sin dar cifras concretas que los niveles de deserción a partir del incremento de los ataques a elementos son muy bajos e insiste en que esos ataques tienen que ver con la honestidad que muestra la gran mayoría de los policías.

UNA Y OTRA VEZ. Es decir que los atacan por hacer bien su trabajo y no viceversa. El gobierno estatal se ha resistido a ofrecer un dato concreto sobre cuántos han sido atacados por estar en el lado oscuro. Dice que son muchos menos los malos que los buenos y remite al Fiscal General para pedirle una cifra concreta.

DEBIDO PROCESO. Pero ya sabemos que ahí topamos con pared porque Carlos Zamarripa no es muy dado a revelar ese tipo de información. Así las cosas, como si fuese un dogma de fe, tendremos quer creer que la realidad es como la pinta el discurso oficialista.

LA DEL ESTRIBO…

En la definición de la metodología para revisar el informe del Procurador de los Derechos Humanos del Estado vicente Esqueda, entregado al Congreso local, las diputadas panistas no pueden dejar ni a sol ni a sombra al presidente de la misma, el morenista David Martínez Mendizábal.

Ya alguna vez le impusieron un moderador para una mesa de trabajo,algo que jamás han hecho en las comisiones que los azules presiden.

Esta semana le impusieron otro candadito. El posicionamiento que en su calidad de presidente de la comisión dará sobre el informe será revisado en una sesión por quienes integran la misma. No vaya a ser que se pase de tueste frente a Vicente Esqueda.

Hades Aguilar

REMEDIOS AGUIRRE; A 4 AÑOS DEL CRIMEN EN CAMPAÑA

Como suele suceder en otros frentes de nuestra vida pública, en temas de violencia ligada a la política, la impunidad también es la divisa. En los atentados que se han registrado en nuestra entidad durante los últimos años probablemente se han dado detenciones de probables responsables pero no llegamos a saber los móviles que orillaron a los agresores a cometer esos crímenes.

Hace exactamente 4 años, José Remedios Aguirre candidato de Morena la alcaldía de Apaseo el Alto era ultimado en plena campaña en un hecho que sacudía a las campañas

Además de pertenecer a la Unidad Nacional de Trabajadores Agropecuarios (UNTA) y contar con una licenciatura en criminología, Aguirre había sido director de seguridad pública de Apaseo El Alto de 2012 hasta 2015.

Su asesinato sacudía a Morena. Sus dirigentes lamentaban el hecho y algunas reacciones del gobierno estatal panista les irritaban pues desde su perspectiva se criminalizaba a la víctima.

“Rechazamos la dolosa criminalización que se ha hecho de la figura de Remedios Aguirre, difundiendo información sobre hechos no confirmados, tratando de desvirtuar su imagen y dando pie a especulaciones que solo tienen el objetivo de evadir la responsabilidad del gobierno”, señalaron los abanderados de Juntos Haremos Historia.

Horas después de asesinato, el gobierno del estado ventilaba que “el intercambio de información de inteligencia permite tener como hipótesis la participación de un grupo dedicado al robo de hidrocarburo el que privó de la vida a José Remedios Aguirre”.

En el 2008, Aguirre había sido detenido e investigado por el delito de homicidio conntra una persona. Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría de Guanajuato se acreditó que el homicidio fue “en legítima defensa y el caso se archivó”.

Ahí quedó todo. En nuestro estado hubo otros ataques contra políticos de otros partidos. Uno de los más recordados fue el del exalcalde de Cortazar Hugo Estefanía o el del exdiputado local panista y exalcalde de Juventino Rosas, AntonioAcosta Cano.

En este último caso, hubo detenciones pero poco se habló del móvil. Todo quedó en condenas y lamentaciones.

Hades Aguilar

FOSA CLANDESTINA EN LEÓN: EL DRAMA ALCANZÓ A LA GRAN URBE

En principio, la ubicación de la primera fosa clandestina ubicada en el Municipio de León, en los límites con Jalisco solo confirmaría la presencia y operación de un grupo criminal conocido no solo a nivel nacional sino internacional, originario del vecino estado en esa ciudad.

Eso no es consuelo por supuesto. El trabajo de colectivos, sobre todo de madres buscadoras fue vital para este hallazgo en el que lo destacado es que el municipio más poblado del estado se suma a la lista de las ciudades que se suman a los lugares donde habita el drama de las desapariciones, asociado habitualmente a la actividad del crimen organizado.

Hasta hace un año, un total de 260 cadáveres habían sido hallados en fosas clandestinas localizadas en los municipios de Salvatierra, Acámbaro, Cortázar, Celaya y Juventino Rosas.

Los primeros hallazgos se habían dado en la segunda mitad de 2020. Eso por supuesto no significa que antes no las hubiese en territorio guanajuatense. En el sexenio de Miguel Márquez no se reconoció una sola. Para el Fiscal Carlos Zamarripa, eso tiene que ver con un tecnicismo no con la voluntad política de un gobierno para reconocer un problema.

Hoy, el drama de las fosas clandestinas es una realidad y existen en Guanajuato en los municipiosque hacen frontera con Michoacán; en los municipios aledaños a la zona donde operó el Cartel Santa Rosa de Lima y ahora en la frontera de Jalisco.

Los cuerpos encontrados se siguen contando. No deja de ser paradójico que mientras los homicidios dolosos disminuyen, los hallazgos de fosas clandestinas se extienden en territorio.

Los hallazgos se dan también en la medida que el gobierno estatal y la Fiscalía a veces a regañadientes, atienden el problema. La creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, la dotación de presupuesto, la escucha de los colectivos en el Congreso, la dotación de presupuesto a la Comisión Estatal de Víctimas, la suma de los municipios a las unidades de búsqueda están directamente vinculados a la aparición de esas fosas clandestinas.

El empuje de las agrupaciones civiles, de las madres buscadoras ha sido vital para que la atención de las autoridades estatales se haga una realidad. Y todavía hay resistencias a estas alturas del partido pero la realidad se impone.

Políticas públicas y presupuestos tendrán que incrementarse en automático tras las acciones y el empeño de la sociedad para hacer cada vez más visible ese drama.

Hades Aguilar

