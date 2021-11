Carlos Vertti

León.- Desde León, la Organización Mexicana de Hackers Éticos (OMHE) desactivó a una banda dedicada al hackeo de WhatsApp. La agrupación criminal ‘Losh Team’ cobraba 50 dólares por invadir cada cuenta con fines ilícitos.

“Les tiramos tres dominios”, dijo el presidente de OMHE, Héctor López, quien advirtió que para vulnerar WhatsApp no es necesario, como comúnmente se piensa, que el usuario descargue alguna aplicación. “Con solo contestar una llamada, ellos entran a tu cuenta y te la roban; luego impiden que tú puedas usarla”, advirtió.

Sobre la reciente caída de la aplicación a nivel mundial, descartó que se haya tratado de un ataque o robo de cuentas, sino que fue un error operativo.

Guerra de poderes

Losh Team es una pandilla cuyos integrantes están en México, Colombia y El Salvador.

El hackeo de cuentas de WhatsApp es solamente una ramificación de sus actividades, que además comprenden la venta de cursos para clonar tarjetas de crédito y el robo de criptomonedas.

“Tenemos ubicado a uno de El Salvador, que es tan ególatra que encima de todo permite ver su cartera; en una sola cuenta presume tener el equivalente a 900,000 pesos”, comentó Héctor López.

Losh Team supera en organización a la banda del “H1”, detenida en León en mayo de 2019, la cual tenía en su poder, entre otras cosas, un lote de vehículos de lujo. Sin embargo, no les alcanzó el tiempo para seguir creciendo.

Como son profesionales en ‘carding’ (robo de datos de tarjetas bancarias) incluso ofrecen cursos para que otras personas se dediquen a ello, señaló el dirigente de OMHE.

Estimó que Losh Team tiene unos 1,200 integrantes, en tanto que OMHE está integrada por cerca de 1,800 hackers éticos, que ponen sus conocimientos para combatir a los cibercriminales.

Y los han tenido que enfrentar por su cuenta, pues la Policía Cibernética no interviene, ya sea por falta de interés o de capacidad. “No le tienen miedo, pues los corrompen; a mí me ofrecieron dinero por no molestarlos”.

Por ahora, la banda está desactivada luego de que miembros de OMHE se infiltraron, haciéndose pasar por compradores de sus servicios y desde adentro atacaron sus servidores, dejándoles caídas las tres plataformas desde las que operaban.

Héctor López consideró que pasará algún tiempo antes de que puedan volver a actuar.

