‘Hackean’ cuenta de Twitter de Mariah Carey y lanzan insultos contra Eminem

Redacción

Estados Unidos.- La cuenta de Twitter de la cantante estadounidense, Mariah Carey, parece haber sido pirateada en la víspera del Año Nuevo, informó el portavoz de la compañía a The Hollywood Reporter.

Las capturas de pantalla compartidas por los usuarios de la red muestran una serie de tweets inapropiados y ofensivos dirigidos a Eminemn y a su hija. Desde la cuenta de la estrella también se llegaron a publicar algunas declaraciones racistas antes de que Twitter la bloqueara.

Según algunos de los tuits, el grupo de hackers “Chuckling Squad” se atribuyó la responsabilidad de haber pirateado la cuenta de la cantante que cuenta con 21,4 millones de seguidores.

“Tan pronto como nos enteramos del problema, bloqueamos la cuenta comprometida y actualmente estamos investigando la situación”, anunció un portavoz de Twitter.

Carey afrontó el incidente con humor y se burló de lo ocurrido una vez los tweets fueron eliminados.

“¿Me echo una siesta y esto sucede?”, tuiteó la cantante.

I take a freaking nap and this happens?

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2020