El alcalde de San Luis de la Paz declaró que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y que la utilizaron para pedir dinero a varias personas

San Luis de la Paz.- El alcalde Luis Gerardo Sánchez confirmó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y que enviaron mensajes a muchos de sus contactos para pedirles dinero. Confesó que hubo personas que sí cayeron

“La semana pasada me hackeron el WhatsApp, ya tenía meses que me intentaron hackear porque me llegaron mensajes de que alguien se quería registrar a mi whats. Luego empecé a recibir llamadas de números de Guadalajara y Monterrey; pero que no contestaba”, narró el presidente municipal.

Alcalde Llama a usuarios a hacer la verificación de dos pasos

El presidente municipal dijo que creía que las personas que caían en el hackeo del WhatsApp era porque abrían un link o porque ponían una clave donde no iba, “pero, mi sorpresa fue que aun así me hackearon y le está pasando a muchas personas”.

Sánchez comentó que desde su cuenta escribieron a muchas personas para decirles que el alcalde se estaba en el hospital de gravedad, por lo que pedían dinero. Algo que él nunca escribió y que era falso.

Los montos solicitaros oscilaban entre los 10 mil a los 15 mil pesos. Incluso el primer edil comentó que hubo varias personas que cayeron. Por lo anterior, llamó a la ciudadanía a hacer la verificación de dos pasos de su cuenta como una medida de precaución y estar alertar de cualquier mensaje extraño.

“Hagan la verificación en dos pasos, no lo echen en saco roto, porque le puede pasar a cualquiera y entonces perdí mi cuenta de WhatsApp”, dijo el alcalde.

