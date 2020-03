Hacen un llamado en cumbre virtual del G20 para reanudar economía lo antes posible

Redacción

Ciudad de México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó durante la reunión virtual del G-20 que las grandes potencias mundiales establezcan una “tregua” para que no exista cierre de fronteras políticas unilaterales, en donde no prevalezcan los monopolios y que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos.

El mandatario planteó la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos, ya que se registra escasez y acaparamiento. “Debe prevalecer un trato humanitario y no especulativo”, dijo.

En su conferencia matutina expuso que en la recuperación económica debe darse especial atención a las microempresas familiares y a quienes trabajan en la economía informal.

Manifestó la solidaridad de México a los pueblos del mundo que padecen por la pandemia del coronavirus.

López Obrador externó que es fundamental, como se ha llevado en México, la participación de los pueblos ya que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente, en especial de la familia.

Les dijo que en México la familia es la institución de Seguridad Social más importante.

También planteó rechazar el racismo y la discriminación, “y les dije ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal”.

*Con información de Reporte Índigo

LC