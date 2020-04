Hacen ‘su agosto’ con la venta de cubre-bocas durante pandemia

Ana Maciel

Irapuato.- Los comerciantes siguen siendo los más afectados ante la pandemia covid-19, muchos de ellos tienen que seguir saliendo a trabajar pese a su edad, tal es el caso de la señora Mari de 65 años, que vende gorditas desde hace más de dos décadas en Irapuato.

Y no ha dejado de echarle ganas, aunque señala que sus ventas han bajado hasta el 50% desde que inició la pandemia y con ello tiene que seguir manteniendo los gastos de su casa y a su esposo, que al tener una enfermedad crónica ya no puede salir a trabajar.

“Cuando estuvieron aquí los de fiscalización, no preguntaron edades, no preguntaron nada, nomás nos dijeron que con las medidas de agua con cloro y gel podíamos seguir trabajando. Pues mi esposo es diabético, tiene un setenta por ciento de vista, y yo soy el sostén de la casa, tengo ayuda de setenta y más, pero pues pagar agua, luz teléfono y demás no se puede, ahora sí que mientras no nos quiten vamos a seguir trabajando”, comentó.

En días buenos, hasta treinta personas podían acudir a su puesto de gorditas a consumir, hoy el panorama es desolador, teniendo que cerrar más temprano o simplemente no abrir el negocio, ya que todo parece un pueblo fantasma, pero cuando la necesidad nuevamente toca su puerta, se pone su tapa bocas y sale a la vendimia.

“Pues de apoyos de gobierno no tenemos, si nos gustaría un apoyo o algo para poder salir adelante con pagos a atrasados y medicamentos, pero ojalá que esta cosa se moviera lo más rápido que pudiera, esperemos en dios que salgamos pronto de esta, de que esta difícil, está difícil”, concluyó.

DM