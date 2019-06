Hacen queso con las bacterias de los pies de David Beckham

La humanidad ha ido muy lejos en cuanto sus logros e inventos, tan así es que a alguien se le ocurrió que sería buena idea hacer comida con bacterias de famosos

Mundo.- Con bacterias extraídas de la piel muerta de varios famosos, un par de artistas crearon quesos. Sí, leíste bien, QUESOS.

Christina Agapaskis y Sissel Tolaas pensaron que sería buena idea muy vendible para los fanáticos de algunos famosos como David Beckham, crear un alimento a base de un objeto ‘muy personal’ de algunas personalidades.

Las bacterias fueron extraídas de los tenis del jugador inglés.

También se creó un queso con las bacterias de las axilas del magnate Bill Gates.

Los quesos que fueron mezclados con leche y fermentados, están expuestos en el museo de Victoria and Albert de Reino Unido, en donde también hay salami de frutas y paté de insectos.

Rosie Cotton, quesera artesana y escritora mencionó que estaba consciente de que sonaba bastante asqueroso, pero que se igual manera resultaba un producto bastante inteligente, pues no todas las bacterias son malas.

“Sé que suena asqueroso, pero en realidad es bastante inteligente, no todas las bacterias son malas bacterias. Incluso el queso que se ve en las tiendas proviene de bacterias. Creo que esta es una manera divertida de probar algo un poco diferente”, dijo.

