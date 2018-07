Hacen ‘limpia’ de ‘guías piratas’ en la capital; retiran a 70  

El titular de Turismo explicó que para garantizar la tranquilidad tanto de ciudadanos como de turistas se han realizado operativos de vigilancia y prevención en coordinación con Fiscalización y Policía Preventiva

Guanajuato.- Durante el pasado fin de semana fueron retiradas de la vía pública cerca de 70 personas que estaban trabajando como guías de turistas y no estaban acreditados, incluso hubo quienes estaban operando en estado de ebriedad, por lo que se les prohibió reincidir o serán sancionados.

Esto lo informó el titular de Turismo municipal Salvador Jaime Arroyo, quien no precisó los lugares en los que estas personas estaban trabajando, sólo explicó que para garantizar la tranquilidad tanto de ciudadanos como de turistas se han realizado operativos de vigilancia y prevención en coordinación con Fiscalización y Policía Preventiva.

Aunque no abundó en detalles, el funcionario comentó que las personas que son encontradas trabajando bajo los influjos del alcohol, con o sin acreditación para poder operar, son retiradas de inmediato de la vía pública ya que significan un riesgo para los ciudadanos y visitantes, además de que dan una mala imagen.

Respecto a turistas estafados con servicios no cumplidos, Salvador Jaime dijo que hasta el momento no le han llegado reportes y mencionó que el pasado fin de semana le informaron de un grupo de turistas a los que se les devolvió la cantidad de 2 mil 500 pesos, aproximadamente, porque ya no quisieron tomar el recorrido que les habían ofrecido por lo que se llegó al acuerdo con la empresa que ofertó el servicio y les regresaron el dinero pagado.

Arroyo manifestó que los casos en los que han detectado que los turistas denuncian alguna inconformidad con el servicio que algunas empresas turísticas les ofertan, no pueden imponerles sanciones y como autoridad municipal lo único que pueden hacer es conciliar con ambas partes para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, pues subrayó que lo más importante es que los visitantes se vayan de la ciudad con una buena experiencia de su visita.

