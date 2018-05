Hacen invitación oficial a Yessica para reina

La joven de apenas 19 años, se dijo muy contenta de haber recibido la invitación de representar al municipio

Astrid Avilés

Guanajuato.- El alcalde Edgar Castro Cerrillo, acudió a la casa de la familia Laycegui Melesio para hacer formal la invitación a Yessica para ser coronada como reina de las Fiestas de San Juan y Presa de la Olla, a celebrarse el próximo 24 de junio.

Yessica Laycegui Melesio de apenas 19 años, se dijo muy contenta de haber recibido la invitación de representar al municipio.

“No, no me lo esperaba hasta que me llegó la invitación y estoy muy emocionada”, comentó.

Asimismo, dijo que aceptar el nombramiento es una gran oportunidad para realizar trabajos en favor de los guanajuatenses por lo que se dijo nerviosa ya que siempre recae sobre la reina una gran expectativa.

Adelantó que comenzará de inmediato sus labores puesto que planea hacer una colecta de útiles escolares.

Castro Cerrillo se dijo contento de que la próxima soberana de la capital sea una joven tan entusiasta y trabajadora y destacó que el mayor patrimonio de Guanajuato, es su gente.

Además agradeció el apoyo que los padres de la próxima reina, Hilada y Moisés Laycegui seguramente le brindarán en todo momento a la nueva reina de la ciudad.

RC