“Hacen a los niños emisarios”

Advierte especialista que los menores pueden sufrir un daño psicológico irreversible durante las disputas paternas

Lorena Ramírez

Irapuato.- Hilda Díaz Covarrubias, perito psicóloga de la PGJEG y defensora de Derechos Humanos, considera que hoy en día la alienación parental es uno de los temas más recurrentes en los juicios orales, pues los padres custodios muestran cierto manejo sobre los menores, lo que genera algunos tipos de violencia o conductas no aceptables.

“Hubo un cambio”

Alejandro Ramírez Rodríguez, de 27 años, luchó hace dos años en los juzgados para poder ver a sus dos hijos, el proceso duró poco más de cuatro meses.

Durante el proceso legal, Alejandro detectó que uno de sus hijos comenzó a rechazarlo “porque los había abandonado”, eso fue una de las explicaciones que el menor le decía.

“Si hubo un cambio, sobre todo porque la mamá les decía que no me quería que iba a tener una pareja e iba a cambiar con ellos, ahora ellos ven que no es así”, comentó. Con el juicio, logró ver a sus hijos cuatro días a la semana; sin embargo la madre incumplió en los acuerdos por lo que nuevamente se encuentran en un juicio para la custodia de los menores.