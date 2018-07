Hace público su triunfo Luis Alberto Villarreal

Aseguró que la ventaja con el resto de sus contrincantes se seguiría ampliando, tuvo un gran apoyo de las comunidades

Roberto López

San Miguel de Allende.- Luis Alberto Villarreal se dijo ganador de la elección municipal y reconoció el triunfo virtual de Andrés Manuel López Obrador con quién dijo, trabajará para gestionar beneficios que lleguen a la ciudad. El candidato panista celebró con mariachis y tacos en su casa de campaña ubicada en la plaza Primavera.

Garantizó que el margen se irá ampliando porque estamos encontrándonos resultados muy impresionantes en la zona rural”. Luis Alberto Villarreal, Candidato del PAN

En punto de las 10:30 de la noche, el candidato llegó al búnker panista y fue recibido con música. Dijo que trabajará a tambor batiente para seguir construyendo un mejor San Miguel de Allende.

El candidato festejó cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) indicaba que se habían contabilizado 2 mil 600 votos para Luis Alberto Villarreal, lo que representa el 37.1%. En segundo lugar, dicho sistema colocó al candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Ferro, con mil 750 votos. En tercer lugar, se ubicó la priista Ana Valeria Clares, con 778 votos.

Luis Alberto, “garantizó que el margen se irá ampliando porque estamos encontrándonos resultados muy impresionantes en la zona rural… hay comunidades que el PAN nunca había ganado como Sosnabar, que no sólo ganamos sino con un amplísimo margen y recuperamos comunidades como La Campana, donde ganamos 19 a 1 contra nuestro más cercano contrincante”.

Apoyo de comunidades lo sorprende y compromete

Aseguró que éste es un gran compromiso con las comunidades a las que, aseguró, les prometió más caminos y desarrollo.

“Soy un hombre de acuerdos y además soy un profesional, he salido a acordar con las otras fuerzas gobierno cuando he sido gobierno y lo he hecho también cuando he sido oposición. Siempre de manera responsable”, dijo sobre la conformación del futuro Ayuntamiento.

Luis Alberto reconoció también el triunfo virtual de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República. “Me tocó liderar un bloque opositor con todas las fuerzas políticas, entre ellas Morena. Tengo amigos y conocidos en el proyecto del virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y ahora vamos a trabajar con ellos a favor de San Miguel de Allende”, el candidato se mostró pleno y feliz luego de su victoria.

Amplía su currículum político

2000-2003 se desempeñó como diputado del Congreso de la Unión por el Distrito 2 de Guanajuato.

2003-2006 fue electo como presidente municipal de San Miguel de Allende.

2006-2012 trabajó como senador al Congreso de la Unión por Guanajuato.

2012-2015 Fue diputado al Congreso de la Unión plurinominal.

RC