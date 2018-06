Hace con sus manos unas máscaras originales

Son más de tres décadas que Juan José Montiel realiza estas máscaras que han recorrido diferentes partes del mundo

Roberto López

San Miguel de Allende.- Con 35 años trabajando el papel mache, Juan José Montiel Castillo es uno de los artesanos más experimentados y reconocidos en el ramo, pero es sin duda, el que tiene más experiencia en la fabricación de máscaras.

Su especialidad, elaborar máscaras especiales para el evento más multitudinario y divertido que tiene la ciudad, el Desfile de Locos.

Tan sólo para este desfile, Juan José ya fabricó casi 2 mil máscaras.

“Yo le hago le máscaras a los 4 principales cuadros de locos con dos o tres peloteros (cada cuadro integra al menos 14 grupos con 2 ó 3 grupos peloteros; cada grupo es de 15 y 30 personas). Tan sólo el cuadro del parque tiene cerca de 5 mil integrantes, comentó el artesano.

Amable y a leguas orgulloso de su trabajo, Juan José Montiel Castillo, recordó que desde los 8 años de edad ya bailaba con los hortelanos y los locos en la fiesta de San Antonio de Padua.

“Cuando me casé, mi esposa sabía trabajar el papel mache y ella me enseñó la técnica; desde entonces me he dedicado a esto; afortunadamente tengo trabajo todo el año”, dijo el artesano.

Por todo el mundo

Compartió que sus máscaras han sido buscadas por personas de otros países, exporta a Estados Unidos y a Canadá. Es un expositor de planta en el pabellón Guanajuato de la feria de León. Sus máscaras valen desde 70 hasta los mil pesos y puede hacer de cualquier tamaño y personaje simplemente viendo una imagen o un dibujo.

“He hecho máscaras de muchos personajes de películas y comics, pero también máscaras originales que los clientes diseñan. Ya en 15 días, pasando el desfile de locos, me pongo a trabajar en las máscaras para el día de muertos y Halloween”, comentó.

Desde su taller en la colonia San Antonio, Juan José Montiel, explicó que luego de ver la imagen de la máscara y conocer las medidas, hace un molde en plastilina (como para hacer un positivo), luego un molde en yeso (a manera de negativo) y de ahí sale la nueva máscara.

Juan José Montiel Castillo dijo que para una máscara de un metro cuadrado, se tarda aproximadamente una semana; hay otras mucho más sencillas en las que se tarda dos horas, “es muy variable; hay unas que llevan muchos adornos y hay que pintarlas y ponerles laca, pero es un trabajo muy bonito”.

A la perfección

Tras participar durante 54 años en el Desfile de Locos, Juan José Montiel sabe que los encargos para ese festejo deben quedar perfectos para el lucimiento del cliente y del evento. Es también el evento que él más espera, así que se esmera no sólo para cumplir las fechas de entrega, sino para que la máscara sea única.

Éste año, Juan José Montiel trabaja en un pedido grande de máscaras con motivo de la película ‘Coco’, así como en las máscaras que usará su cuadro de locos: de Frida Kahlo y Diego Rivera.

En San Miguel de Allende hay cuatro artesanos que trabajan las máscaras con papel maché, Juan Montiel es que más ventas tiene por su calidad e innovación. Las réplicas que hace de otras máscaras o los diseños originales siempre le quedan con los estándares de los clientes.

Pero lo más destacable de su trabajo es que hace lo que le gusta, con amor y orgullo por la tradición de su pueblo.

RC