Cuatro delincuentes se escondían en una cueva de Pueblo Nuevo; entre los detenidos habría un hombre que era obligado a darles alimentos

Lourdes Vázquez

Guanajuato-. En la cueva de Pueblo Nuevo en la que acampaba un grupo criminal habría sido detenido un hombre inocente que supuestamente era obligado a dar alimentos a los delincuentes, dijo el diputado del PAN Rolando Alcántar.

Esta semana elementos de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva que acampaban escondidos en una cueva de Yóstiro de San Antonio, en Pueblo Nuevo.

En #Guanajuato, personal de la #GuardiaNacional desmanteló un campamento clandestino habilitado en una cueva de la zona montañosa del municipio de Pueblo Nuevo. En esta acción fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Respecto a la detención, Rolando Alcántar dijo que es necesario que se haga una investigación profunda, pues al parecer uno de los procesados, no formaba parte de dicho grupo delincuencial.

“Me apura mucho más y se los confieso, porque una persona se acercó conmigo (me dijo) que estas personas de la famosa cueva de Pueblo Nuevo bajaban a exigir alimentos a esta persona y fue la que acabó procesada por delincuencia organizada y el resto sin investigación (…)”

“A lo mejor conociendo más a detalle la carpeta de investigación resulta en una responsabilidad, pero no al final de cuentas toda la responsabilidad, cuando la situación de delincuencia organizada está enfocada a otro tipo de situaciones”, comentó el diputado del PAN.

Los hombres armados fueron sorprendidos al recibir el reporte de un motociclista que circulaba con un rifle de asalto, y en el operativo localizaron la cueva. Ocultos entre piedras y ramas, los delincuentes escondían chalecos, cargadores, cartuchos y placas balísticas.

Fiscalías no quieren quedar mal, dice sobre investigaciones por delincuencia organizada

Luego de que se dio a conocer que en lo que va del sexenio, la Fiscalía General de la República solo ha iniciado 36 investigaciones por delincuencia organizada en contraste con la alta actividad delictiva que hay en el estado, el diputado dijo que muchas Fiscalías no quieren aparecer tan mal en índices delictivos.

Afirmó que muchas Fiscalías no quieren recibir denuncias con el objetivo de no aparecer tan mal en este tipo de delitos.

“El tema no es solamente tener vicio de origen, de contabilizar no solo las carpetas de investigación sino del contenido de las mismas, he hecho la mención cuando hemos tenido la oportunidad de tener reuniones con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que la verdad es muy importante que no contabilicemos en razón del número de carpetas la incidencia delictiva, porqué está generando un vicio muy fuerte a nivel nacional”, señaló.

El tema resulta una limitante el no contar con capacidad instalada, con agencias del Ministerio Público Federal adecuados, así como los agentes de investigación, destacó Rolando Alcántar.

“Si creo que es importante hacerle un llamado a la Fiscalía General de la República para que habiendo tanto elemento y tantas circunstancias se atienda el tema con todo el peso de la ley”.

