Guanajuato.-Los propietarios de la ‘casa de seguridad’ hallada en Balcones de Santa Fe, donde se reportó una mujer secuestrada y dos cadáveres, podrían perder el inmueble mediante un proceso de extinción de dominio; informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García.

“Se quedaron los sellos ahí, ese es una recomendación para todas aquellas personas que rentan su casa. No sé si vaya a ser un proceso ­—por los sellos que colocaron— de extinción de dominio. Hay que cuidar nosotros y no entrar en una situación que se puede inmiscuir en un delito, porque podemos perder nuestra propiedad”.

El jueves a las 5:00 de la mañana se reportó que una mujer maniatada y con señales de tortura había logrado escapar de una vivienda en dicho fraccionamiento, a solo 350 metros de la Fiscalía General del Estado. Tras obtener una orden de cateo del inmueble, fueron además encontrados dos cadáveres.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, refrió que solo se brindó el apoyo con el resguardo de la víctima, así como del inmueble.

“Ya el proceso lo está llevando Fiscalía, nosotros no sabíamos hasta que hizo su comunicado Fiscalía que era lo que había en el interior. Estamos coordinados y trabajando, todavía no se cierran las indagatorias, por eso no puedo ahondar mucho en el tema. Lo que sí puedo decir es que por la colocación de sellos, a lo mejor está en riesgo de una extinción de dominio, por eso la recomendación al rentar un inmueble o una propiedad”.

Llama a denunciar

Derivado de lo ocurrido, Samuel Ugalde hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien —aunque sea de manera anónima— cualquier movimiento sospechoso en sus fraccionamientos o colonias.

Y dijo: “ya estando ahí muchos vecinos decían ‘es que había movimientos raros, había vehículos que entraban’. No voy a decir nombres, pero había personas que trabajan en Gobierno y entonces la recomendación es estar reportando lo que sucede en su entorno para actuar en consecuencia, creo que es una situación de corresponsabilidad”.

Por último, Samuel Ugalde manifestó que se estará reforzando dicho fraccionamiento con presencia policial. Lee más del hecho AQUÍ.

