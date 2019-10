Habrá recursos para rescatar refinería: Fernández Noroña

En su paso por Salamanca el diputado federal habló de la autosuficiencia en cuestión de combustibles y aseguró que este es un tema prioritario

Cuca Domínguez

Salamanca.- El diputado federal Gerardo Noroña, aseguró que habrá recursos para el rescate de la refinería de Salamanca, ‘Ing. Antonio M. Amor’ a que dijo al igual que todo el sistema petrolero será rescatado.

“Si queremos dejar de importar gasolinas no basta con la refinería de dos bocas, las que ya están construidas deberán reconfigurarse, ponerse al cien por ciento y revitalizarse”, dijo.

Al cuestionarle si habrá recursos dijo que si, “que sí, que sí, sí, son una prioridad, necesitamos ser autosuficientes en materia de gasolinas, son una de las cosas que se ha estado criticando, y hasta lo que hacemos bien, no nos quieren creer y si va a tener presupuesto la refinería de Salamanca y todas las refinerías y la de Salamanca, está incluida en todas las refinerías y tienen que estar funcionando las 6 al cien por ciento de su capacidad, seguras, eficientes y modernas…”.

Antes en su encuentro ante unas 100 personas en su mayoría jubilados petroleros habló de la necesidad de defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, de las acciones que está haciendo bien y de lo que está haciendo.

Habló del aborto, de la inseguridad, del gobierno del estado y hasta del aeropuerto que recién propuso el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, del que dijo el gobierno federal no aportará recursos porque no hay, y la prueba es que no alcanzó para adultos mayores de 65 y más, para discapacitados y estudiantes.

Entre otros temas destacó la necesidad de seguir trabajando cada uno desde su trinchera, “ustedes tienen que trabajar y hacer lo que les toca, por ejemplo quieren que quitemos a Romero Deschamps, eso solo lo pueden hacer los trabajadores petroleros, eso les toca a ustedes”, precisó.

