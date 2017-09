Habitantes temen inundación por desfogue de Presa Ignacio Allende

En septiembre del 2003 cuando se desbordó el río Laja y afectó varias comunidades

Luz Zárate

CELAYA, Gto.- En el 2003 ocurrió una de varias inundaciones que ha sufrido Celaya a lo largo de su historia y que han afectado gravemente algunas zonas del municipio, ahora tras la apertura de la Presa Ignacio Allende, las autoridades municipales descartaron que se suscite una tragedia similar.

Incluso ya circula en grupos de Whatsaap y redes sociales un audio en el que el director de Protección Civil de Celaya, Iram Álvarez, informó que no hay situación de riesgo.

Fue justamente en septiembre del 2003 cuando se desbordó el río Laja y afectó varias comunidades, y ahora hubo alerta entre varios ciudadanos que temen que suceda lo mismo que en aquel entonces.

Por lo que el director de Protección Civil, dio a conocer durante los últimos tres días que no existe riesgo de desbordamiento del río. El miércoles pasado informó que iba a un 70% de su capacidad y el jueves a un 45%; y destacó que ayer las condiciones se mantenían estables.

“El desfogue controlado que realiza la Presa Allende no representa un riesgo para la población, incluso ha descendido el nivel del río. La Dirección de Protección Civil y Bomberos está en constante monitoreo, el desfogue que realiza la Presa Allende se trata de un proceso cotidiano para la misma operación de las presas, además de que es totalmente controlado y con un flujo de agua moderado. El desfogue es por seguridad, esto no quiere decir que se ponga en riesgo a la población, no hay riesgos a la población, las personas deben de estar tranquilas, hasta el momento los niveles de agua en el río Laja no representan un riesgo, ese desfogue que se está haciendo por parte de la Presa Allende es un desfogue programado, ya que los niveles de la presa se empezaron a incrementar”, comentó Álvarez de la Rosa.

El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para que no se angustien, afirmó que cualquier situación de riesgo lo informarían a través de los medios de comunicación.