Habitantes de La Venada denuncian violencia de Juan Soria por causa de sus terrenos

Guanajuato.- Laura Leticia Caudillo Vallejo, habitante de la colonia la Venada, denunció que ella y sus hijos fueron víctimas de violencia verbal y física de parte de Juan Soria, alias el “Champiñón”, quien, aseguraron, los amenazó con armas de fuego luego de que le reclamaron haber vendido un terreno, ubicado en la parte alta de esta zona irregular, en el que llegaría a vivir su hija y en el que ya tenían algunas pertenecías.

La quejosa dijo temer por su integridad y la de sus hijos ya que esta no es la primera vez que el señalado los amenaza y agrede y físicamente

Incluso Leticia Caudillo resaltó que “El Champiñón” les asegura que cuenta con el respaldo del alcalde Alejandro Navarro Saldaña por lo que ha intimidado a los habitantes de La Venada y por ello piden apoyo de las autoridades municipales pues aseguró que han ido a barandilla y al MP a denunciarlo pero hasta el momento no hacen nada por detenerlo.

La afectada contó que la tarde del sábado “El Champiñón” llegó a La Venada acompañado de ocho hombres más y una mujer, entre todos agredió a sus hijos y los amenazaron con dos armas de fuego advirtiéndoles que si los veían en el terreno que vendió los correrían a balazos, por ello hizo un llamado a las autoridades de seguridad para que haya mayor presencia policial en la Venada.

La afectada mencionó que el hecho lo reportó al 911 por lo que llegaron policías preventivos pero no hicieron más que hacer algunas preguntas y después se retiraron del lugar.

La quejosa compartió videos e imagen que con su teléfono celular grabó la tarde del sábado pasado cuando un grupo de hombres y una mujer, encabezado por Juan Soria, llegó a La Venada y los agredió luego de que le reclamaron haber vendido un terreno en el que estaban instalando un cuarto en donde se meterían a vivir e incluso los agresores les dijeron que a ellos no les podían hacer nada porque el alcalde los respaldaba.

“Cuando empezaron a gritar decían que no tenían miedo de nada porque Navarro los respaldaba, e incluso los respaldaron con las armas en la manos diciendo que no nos querían ver ahí paradas o nos iban a bajar a punta de balazos y que no tenían medio de nada (…) nos hablaron con vulgaridades y gritaban que él tenía el respaldo de Navarro”.

En los videos que la quejosa compartió se ve a un grupo de hombres que, según informó, llegaron a bordo de una camioneta GMC roja, vehículos en el que también se retiraron luego de que los amedrentaron.

Luego de lo ocurrido, Laura Leticia Caudillo dijo temer por su integridad y la de sus hijos pues aseguró que “El Champiñón” ha atacado físicamente a varios de los habitantes de este lugar por pelear la tierra en la que viven, la cual aseguró han estado buscando con autoridades municipales regularizar.

Caudillo también comentó que el mismo sábado acudieron al Ministerio Público a poner la respectiva denuncia en contra de los agresores, pero que les dijeron que en ese momento sólo había una guardia y que ellos les llamarían, pero hasta este martes no han tenido respuesta.

