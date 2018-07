Habitantes de la Luz y El Cuije exigen apoyo de las autoridades

Solicitan urgentemente agua potable, pues el municipio no les ha abastecido y la que sale proveniente del pozo no sirve para preparar alimentos ni lavar trastes; denuncian indiferencia de las autoridades locales

Luz Zárate

Celaya.- Ante la contingencia que se derivó de las inundaciones, el municipio en un inicio fue omiso ante las necesidades de los habitantes de la Luz y El Cuije.

Habitantes de ambas comunidades e incluso la delegada de la Luz y El Cuije, Ma. Teresa Rodríguez Mancera, solicitaron con carácter de urgente agua potable, pues el municipio no les ha abastecido y la que sale proveniente del pozo no sirve para preparar alimentos ni lavar trastes.

Las autoridades sanitarias les dieron la indicación que esa agua no es apta para el consumo humano, incluso tampoco se puede usar para limpiar las casas, pues el líquido está contaminado con estiércol, con restos de animales muertos y basura.

“Se les ha dicho a todos, incluso el padre dijo en misa que no utilicen esa agua porque está contaminada, no sirve para preparar alimentos o lavar trastes. No tenemos agua potable y el municipio no nos ha apoyado, mejor el municipio de Apaseo el Grande nos mandó pipas”, manifestó la delegada.

Y aunque el gobierno municipal asegura que se ha apoyado a los afectados, no es suficiente, se ha notado el apoyo de habitantes de comunidades aledañas, de empresas privadas, de particulares, y de las dependencias de gobierno del estado, pero el municipio aunque ha aportado su intervención fue tardía.

En este momento siguen requiriendo agua potable y el apoyo de Servicios Municipales para las labores de limpieza de los lugares inundados.

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), Paulo Bañuelos Rosales, y la delegada aceptaron que el municipio hizo presencia en la zona de la inundación hasta que el gobernador Miguel Márquez, hizo un recorrido por el lugar.

“Pues sí fue mucho trabajo y seguramente no tenía (el municipio) la capacidad física para poder atender…. El trabajo que hizo el municipio sí se reactivó con la venida del gobernador, es la gran realidad y todos nos sumamos a la instrucción e indicación que dio el gobernador Márquez. Nos hace falta mucha pasión, cariño, por la gente del campo, por nuestros semejantes”, señaló el funcionario estatal.

Agradecen apoyo a Apaseo el Grande El municipio de Apaseo el Grande apoyó a las comunidades de Celaya inundadas para llevarse la basura de las comunidades, además de que aportaron pipas con agua. “Quiero agradecer al presidente municipal de Apaseo el Grande, Gonzalo González, a quien le llamamos e inmediatamente nos apoyó. No eran suficientes los camiones que había y nos mandó unos camiones de volteo para material para algunos caminos, y nos mandó un camión grande con todo equipo y personal para poder ayudar a la gente, pipas con agua. Se sumó mucha gente de las comunidades cercanas, la gente que está en Estados Unidos y si sobre todo agradecerle al presidente Gonzalo todo el apoyo que nos dio”, dijo Paulo Bañuelos. Sin embargo no mencionó, ni agradeció al presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, a quien los vecinos señalaron que se metió a realizar el recorrido por las comunidades afectadas porque estaba presente el gobernador.

MEJZ*