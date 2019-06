Habitantes de Duarte reprochan de su delgado ante falta de soluciones

Los vecinos llevan ya 15 días con problemas de drenaje, que empeoran en esta época de lluvias, llegando a desbordar las alcantarillas, pero el delegado no ha puesto solución

Oscar Camargo

León.- Los habitantes de la comunidad de Duarte manifestaron su enojo y desesperación ante el delegado, debido a que no ha podido arreglar el sistema de drenaje desde hace más de 15 días.

Indicaron que cuando llueve, el agua se mete a las casas y brota por los baños y registros. Ante esta situación, solicitan que se reemplace la tubería que se encuentra sobre la Avenida Duarte, esquina con la calle Dalia.

Felicita Martínez Gómez, vecina de la comunidad, relató que ya tienen más de 15 días batallando con este problema, por lo que un hermano de ella contrató a una persona de Loza de los Padres para que arreglara el drenaje.

Sin embargo, aseguró que el delegado Arturo Muñoz Morsiño, ordenó detener la obra al enterarse de que la repararían.

“Un hermano mío fue el que trajo a ese muchacho de aquí de la Loza, porque ellos trabajan para SAPAL, y ya nos iba a ayudar a destaparlo, pero el delegado le habló a un ingeniero, y nos paró la obra”, platicó Felicita.

Los inconformes relataron que cuando se acercaron al delegado para preguntarle por qué no ha sido no posible la reparación de la toma del drenaje, les dijo que ya cuenta con un permiso de SAPAL y que ya no tardarán en llegar para realizar las labores correspondientes.

Vecinos piden a las autoridades municipales, que tomen en cuenta su petición y que arreglen el drenaje a la brevedad posible.

JG