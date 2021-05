Habitantes de comunidades dan su apoyo a Justino Arriaga

Cuca Dominguez

Villagran.- Los habitantes de las comunidades de Sarabia y Mexicanos en el municipio de Villagrán recibieron las propuestas del candidato de la coalición “Va por México”, Justino Arriaga Rojas y en respuesta le aseguraron que tiene su apoyo y que este 6 de junio ganará.

El candidato fue recibido por habitantes del ejido de Sarabia quienes agradecieron la presencia para exponer sus propuestas y de paso aprovecharon para pedir su intervención para que se les mejoren los accesos a esta localidad, apoyos sociales y que apoye en las gestiones federales para obras.

“Nos comprometemos a seguir gestionando a llevar la voz de las comunidades de Villagrán hasta el congreso en la ciudad de México, pero este trabajo requiere del respaldo ciudadano para sumar voluntades”, comentó.

Justino Arriaga recordó que para un trabajo conjunto es necesario el respaldo de la gente y de políticos preparados.

“Todo el dinero federal lo están mandando a 4 estados de la república, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Chiapas y los demás… qué no somos mexicanos -cuestionó- porque a Guanajuato van 3 años que le reducen el presupuesto se los digo porque he estado en las votaciones y he votado en contra de eso”, comentó Arriaga Rojas.

Finalmente, Justino Arriaga se comprometió a seguir recorriendo los municipios del distrito federal y a gestionar los apoyos necesarios para la población.

