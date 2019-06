Habitantes de Aldama  viven con intranquilidad

Ya son dos años que aumentó la inseguridad. Se ha incrementado la incertidumbre con el asesinato de la subdelegada

Nancy Venegas

Irapuato.- Desde hace al menos dos años la vida para los habitantes de la comunidad Aldama no es la misma a consecuencia de la inseguridad; y después del asesinato el miércoles de la subdelegada Angelina, se sienten más temeros.

Ahora realizan las actividades en las vía pública durante las mañanas y por las tardes se resguardan en sus viviendas, porque aseguraron que la vigilancia policial es muy escasa.

Ayer a más de 24 horas de que se registró el asesinato de la subdelegada Angelina, que falleció apuñalada, los lugareños no daban crédito a la tragedia.

“Vivimos con angustia desde hace más de dos años cuando empezaron los robos de gasolina, Cuando salimos a la calle estamos volteando para todos lados a ver quién nos sigue, ya no puede uno ni platicar con otras personas porque no sabe uno con quién se puede topar”,

Sanjuana /Vecina

Mientras se llevaba a cabo el sepelio de la delegada, en el jardín principal y en comercios, no se hablaba de otra cosa que no fuera el asesinato de la mujer y la gran necesidad de que se incremente la vigilancia policial. “He vivido siempre en Aldama pero desde hace algunos años se ha incrementado la inseguridad, a mí afortunadamente no me ha pasado nada, incluso hace unos meses ya había bajado la inseguridad, pero ahora con este crimen vuelve… hay muy pocos policías en Aldama, sí necesitamos que vinieran más patrullas”, platicó Jesús, comerciante de fruta.

Incierto

A más de 24 horas del homicidio de Angelina, que falleció de al menos 6 puñaladas, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), aún no define el móvil de los hechos.

Ayer elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, continuaba con las pesquisas y entrevistas para definir la mecánica del asesinato de la subdelegada.