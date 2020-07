Habilitan nuevo lavamanos público en la capital para prevenir contagios

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro, aseguró que buscarán alternativas a la sanción de multa económica a los ciudadanos que no cumplan con las medidas de salubridad, podrían hacer trabajo social para pagar su falta.

Lo anterior después de que la regidora panista Cecilia Pöhls Covarrubias, presentó un documento a la Secretaria del Ayuntamiento en el que solicita modificar nueve reglamentos para establecer medidas sanitarias contra el coronavirus, y sanciones económicas, para quien no use cubrebocas en la vía pública, estas reformas se estarían poniendo a consideración en la próxima sesión de Ayuntamiento.

Además, en días pasados, el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, declaró que ante la renuencia de la ciudadanía a obedecer la medida de usar cubrebocas obligatoriamente en la vía pública, el área jurídica del municipio, está analizando una reforma al bando de policía y buen gobierno, para establecer el no usar cubrebocas como falta administrativa y poder arrestar a quienes se nieguen a seguir esta medida de salud.

Al respecto, el presidente municipal de la capital, señaló que, buscarán que también dentro de las sanciones se establezcan otras medidas para que los ciudadanos puedan pagar su infracción, ya que cobrar una multa afectaría la economía de los capitalinos.

“Son cosas que tenemos que platicar en el ayuntamiento, es importante que la gente entienda que estamos en un problema real, sin embargo, yo no creo que usar la fuerza, sea la mejor solución, de por sí que la gente no trae dinero, no trae recursos y le vamos a quitar 4 o 6 mil pesos”

Dentro de las opciones que se estarían analizando, son, que se pudiera hacer trabajo comunitario en vez de pagar una sanción económica.

“Para no decir que estoy a favor o no estoy a favor, lo vamos a estudiar, como todos los temas en el Ayuntamiento, si hay posibilidades de que funcione este tema, o un tema de trabajo social, quizás pueda estar de acuerdo, pero no en el tema económico, si no te pusiste el cubrebocas, te vamos a llevar a que firmes y hagas algo de trabajo social en alguna cocina solidaria”.

