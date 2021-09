Roberto Lira

Celaya.- De manera temporal, mientras se rehabilitan los caminos para el vertedero en funciones, se estará usando la nueva celda del relleno sanitario Tinajitas para la recolección de basura; señaló el director de Servicios Municipales, José Álvaro Rivera Rangel.

Aunque se tenía contemplado empezar a usar la cuarta celda de confinamiento a inicio del 2022, esta semana tuvo que ser utilizada debido al daño que generaron las lluvias en el camino para el tiradero que se usa actualmente, por lo que durante dos semanas estará recibiendo basura hasta que se reparen.

“El fin de semana se presentó una lluvia atípica, fuerte, que deslavó parte de los caminos que se utilizan para subir a la zona de tiro. Entonces, para rehabilitar los caminos necesitamos que no haya flujo, además no podían subir los camiones, entonces si lo dejábamos sí no íbamos a poder ingresar la basura del lunes”, comentó el director de Servicios Municipales.

Señaló que la reparación del camino de acceso a la zona de tiro y la construcción de uno alterno durará alrededor de 15 días, por lo que durante este tiempo será utilizada la nueva celda para la disposición final de los residuos. En cuanto se reabran, se volverá utilizar el área actual.

Foto: Roberto Lira

Durante estas dos semanas se estima recibir alrededor de cinco mil toneladas de basura en la cuarta celda. Los residuos no serán removidos una vez que se habiliten nuevamente los caminos. Asimismo, una vez que se pueda utilizar nuevamente, la celda actual será usada hasta fin de año y, a partir de enero, se comenzará con la nueva.

Esta cuarta celda se construyó con una inversión de 35.4 millones de pesos, provenientes del Fondo Metropolitano. Cuenta con una superficie de 54 mil metros cuadrados y con una capacidad de 4 mil metros cúbicos, a una profundidad de 6.3 metros.

