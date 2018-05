Habían amedrentado a Remedios: Polevnsky

Afirma la dirigente de Morena que le pidieronrenunciar un mes antes de que fuera asesinado

Daniel Vilches

León.- José Remedios Sánchez Aguirre, candidato asesinado de Morena en Apaseo el Alto, habría recibido advertencias por personas allegadas a Movimiento Ciudadano, un mes antes de su muerte, para que se ‘bajara’ de la campaña, por órdenes del gobernador Miguel Márquez, según dijo Yeidckol Polevnsky, secretaria general del partido a nivel nacional.

La dirigente resaltó sin embargo que no amenazaron a Remedios de muerte, sino que se manifestaban en contra de la candidatura que encabezó por la Presidencia municipal, de acuerdo con los correos electrónicos que el aspirante le envió durante el mes de abril.

“Me mandó un correo donde planteaba que lo estaban amenazando, diciéndole que no lo iban a dejar llegar, que se bajara de la contienda o le iban a hacer un expediente e iba a perder su libertad. Hablaban con él gente de Movimiento Ciudadano, y de parte del gobernador, es un tema delicado (…). Nunca dijo que lo amenazaban de muerte, no habían llegado a ese nivel, porque creyeron que lo iban a amedrentar y eso habla muy mal de ese frente (coalición)”, declaró.

Mencionó que los correos ya fueron enviados como prueba al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Polevnsky criticó también que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) haya relacionado a José Remedios con el ‘huachicoleo’, porque considera que para cometer ese delito se necesita que los criminales trabajen con autoridades de alto nivel, con expertos y además con maquinaria especializada.

“Los verdaderos delincuentes en este país son esos de cuello blanco, y los otros son niños de pecho, y entonces ese negocio no es de un candidato a presidente municipal, ese negocio es de los grandes, de los que están al frente del gobierno federal y estatal y de Pemex”, consideró.

“Querer involucrar a un joven entusiasta, limpio y con ganas de trabajar en esto es más que mezquino y vil, cada quien da lo que tiene y el León cree que todo son de su condición”, aseveró.

Márquez rechaza implicación alguna

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, enérgico ante los medios de comunicación, comentó: “A ver, ustedes me conocen… y esos temas son de mucha seriedad, y rotundamente digo no, para nada, jamás en mi mente y en mi corazón. No hay motivo ni tenía al gusto de conocerlo, alguna vez lo salude y ya”, explicó.

Al cuestionarle si es un tema politizado, Polenvsky dijo que a pesar de que lo han atacado hasta que se han cansado ha sido respetuoso y se ha dedicado a gobernar. Las campañas son los candidatos y los partidos, por lo que expresó que no se va prestar a esos comentarios.

Discrecionalidad El procurador general de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, ante la exigencia de los líderes de Morena, para transparentar la investigación, manifestó que “no tengo por qué mostrarles ninguna prueba; finalmente las pruebas que nosotros tenemos, todos los datos que obran dentro de una carpeta, se tienen que sumar con suma discrecionalidad, y máximo si se trata de esclarecer el hecho, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros como Procuraduría buscamos esclarecer el caso, dar con los responsables, esa es nuestra finalidad”.

