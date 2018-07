Había mejores opciones, opina Tatiana Clouthier

Cuestiona la designación de Manuel Bartlett en la CFE. El expriista argumenta que críticas son ‘estúpidas’; caída del sistema, una invención, asegura

Redacción/ Reforma

Monterrey, N.L.- Tatiana Clouthier Carrillo, diputada electa de Morena, afirmó que “había mejores opciones”, que Manuel Bartlett Díaz, para la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como anunció el virtual presidente electo.

Sin embargo, Clouthier expresó que “el que una persona no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país”.

-¿Le ha aconsejado algo a Andrés Manuel?

-Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos, yo proveo información y el señor (Andrés Manuel López Obrador) decide.

Descalifica senador críticas ‘estúpidas’

Manuel Bartlett, propuesto para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), calificó como “estúpidas” las críticas. Indicó que no tienen fundamento la afirmación de haber operado “la caída del sistema” en las elecciones presidenciales de 1998. “No tiene nada que ver la caída del sistema, eso fue una invención de (Carlos) Salinas, (Diego) Fernández de Ceballos y (Felipe) Calderón para ocultar que ellos quemaron los paquetes electorales. No se cayó ningún sistema y yo no voy a ser chivo expiatorio de ellos”, aseguró en entrevista.

Andrés Manuel López Obrador, defendió la designación del senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, como titular de la CFE. El tabasqueño afirmó que Bartlett cuenta con la experiencia suficiente para este cargo, debido a que desde hace muchos años defiende la industria eléctrica nacional.

¿Cómo y cuándo se unieron Bartlett y López Obrador? La defensa del petróleo y del sector energético unieron en el camino político a Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett Díaz, recién designado próximo director de la CFE. La relación entre ambos comenzó en el año 2008, cuando el expolítico poblano se distanció del PRI e hizo una defensa del petróleo de los mexicanos. En 2012, cuando Bartlett Díaz rompió con el PRI y fue postulado por la colación Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) como senador del Partido del Trabajo (PT). Previamente, en la elección de 2006, Bartlett, exgobernador de Puebla, pidió públicamente el voto en favor de López Obrador para la Presidencia cuando el candidato de su partido era, Roberto Madrazo.

