Ha pasado un año y no reponen daños por pipa

La PGJE realizó un peritaje muy por debajo de los daños reales e igual no les han pagado

Luz Zárate

Celaya.- Desde hace un año que explotó una pipa que chocó contra casas de la colonia Galaxias del Parque, alrededor de 28 familias afectadas siguen a la espera de que les paguen los daños que sufrieron sus viviendas y pertenencias.

Publicidad

Fue el 23 de marzo del 2017 cuando una pipa que circulaba por la autopista, se salió de control y se impactó contra las viviendas ubicadas en la calle El Arenal, lo cual generó una fuerte explosión y al menos cinco viviendas resultaron con pérdida total, más otras 25 que tuvieron daños severos en su estructura. Además de cuatro automóviles dañados.

A la fecha ni la aseguradora, ni la empresa transportista o Pemex (de quien era el combustible que se transportaba) han pagado a los afectados.

El presidente de colonos de Galaxias del Parque y representante de los afectados, Miguel Ángel Tapia, señaló que los avalúos que hizo la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) son muy bajos a comparación de la pérdida que tuvieron y por ello la empresa aseguradora no les quiere pagar ‘lo justo’.

Citó como ejemplo una casa que resultó totalmente quemada considerada como pérdida total y cuyo peritaje de la PGJE arrojó una indemnización de 40 mil pesos, contra los daños que ascienden a por lo menos 280 mil pesos y cuyo valor original de la vivienda es de más de 350 mil pesos.

“Está la demanda hecha pero no hay avance pues la aseguradora no quiere pagar los daños reales. Esto viene desde la PGJE porque hicieron un peritaje que no va de acuerdo a los daños. Tuvimos que hacer un avalúo particular, el municipio nos apoyó a pagar el peritaje particular que incluso nos pidió la procuraduría, cabe aclarar que la misma autoridad no hizo un peritaje real, imagínese esta casa hizo un peritaje de daños de 40 mil pesos, cuando la casa es pérdida total, a ver ¿con 40 mil pesos se va a reparar todo esto?”, señaló Ángel Tapia.

El representante de los afectados, dijo que sigue el proceso legal y sólo algunos ya aceptaron la oferta de la aseguradora, pero fueron “los que tuvieron afectaciones mínimas. Los afectados de nivel medio hacia arriba siguen peleando”.

Los afectados piden al gobernador Miguel Márquez su apoyo para que la Procuraduría de Justicia los ayude en lugar de perjudicarlos.

Mientras tanto, quienes perdieron su vivienda viven en casas prestadas, con familiares y otros de plano se fueron a rentar.

RC